Ateneo Vóley onquista un triunfo histórico ante Ferro

La noche del lunes quedará grabada en la memoria de los fanáticos del deporte en Catamarca como una jornada de pura épica y alto rendimiento. En las instalaciones del Polideportivo Capital, el equipo de Ateneo Vóley se enfrentó a un desafío mayúsculo por una nueva fecha de la Liga Nacional de Vóley, recibiendo a Ferro del Oeste. Lo que se preveía como un duelo parejo terminó convirtiéndose en un verdadero "partidazo" que necesitó de cinco sets para encontrar un ganador.

El conjunto catamarqueño logró imponerse por un ajustado 3 a 2, desatando el festejo de su gente en un estadio que presentó un gran marco de público, reafirmando el vínculo inquebrantable entre el equipo y su parcialidad en la capital provincial.

Desde el inicio del encuentro, quedó claro que ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a ceder terreno. El trámite del partido fue intenso de principio a fin, con una alternancia constante en el dominio del marcador. Ateneo Vóley, consciente de su rol como local, intentó imponer condiciones desde el servicio y el ataque, pero se encontró con un Ferro de Buenos Aires sumamente exigente y ordenado.

La clave de la victoria para el conjunto catamarqueño residió en su carácter y jerarquía. En los momentos donde el juego parecía volcarse a favor del conjunto bonaerense, Ateneo supo mantener la calma y mostrar una solidez colectiva envidiable. Fue un encuentro cambiante, donde el nivel técnico y táctico de ambos planteles ofreció un espectáculo de los más altos que se han visto en lo que va del certamen nacional, dejando en claro que ambos son serios aspirantes.

El equipo de Caballito no llegó a Catamarca para ser un mero espectador. Ferro del Oeste no se la hizo fácil al local en ningún momento de la noche, llevando el desarrollo del juego a una paridad extrema que obligó a Ateneo a extremar recursos técnicos y físicos. El conjunto visitante forzó errores y obligó a que los jugadores catamarqueños sacaran lo mejor de su juego para poder cerrar el match a su favor.

La definición del quinto set mantuvo en vilo a todos los espectadores presentes en el Poli Capital. Hasta el último punto, la incertidumbre sobre quién se llevaría la victoria fue total, reflejando lo cambiante que fue el partido. Ateneo logró golpear en los momentos clave, utilizando la presión del público a su favor y ajustando el bloqueo en las pelotas decisivas para frenar el ímpetu de Ferro.

Este triunfo trabajado no solo suma puntos vitales en la tabla de posiciones de la Liga Nacional, sino que también funciona como una inyección anímica fundamental para el plantel de Ateneo Vóley. Al finalizar el encuentro, los jugadores celebraron ante su gente, confirmando que este duelo ante el conjunto bonaerense fue, sin lugar a dudas, uno de los duelos más atractivos del certamen. La victoria ratifica que el equipo local está preparado para enfrentar a los rivales más exigentes del país con solvencia, determinación y la solidez necesaria para pelear por los primeros puestos.