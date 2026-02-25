Tras el escándalo con Prestianni, el Real Madrid eliminó al Benfica

Real Madrid eliminó a Benfica tras vencer 2-1 en el Santiago Bernabéu y repetir el triunfo conseguido en Lisboa. En un partido intenso, la visita abrió el marcador mediante Rafa Silva para igualar el global.

Sin embargo, la reacción fue inmediata: Eduardo Camavinga empató con un potente remate desde afuera del área y, más tarde, Vinicius definió tras una corrida decisiva para asegurar el pase. El equipo español ahora enfrentará a Sporting de Lisboa o Manchester City.

En París, PSG empató 2-2 con Mónaco y avanzó con un global de 5-4. Akliouche abrió la cuenta para la visita, pero la expulsión de Coulibaly cambió el trámite.

Marquinhos igualó y Khvicha Kvaratskhelia marcó el tanto decisivo. Jordan Teze descontó sobre el final, aunque no evitó la clasificación parisina.

Atalanta protagonizó una remontada histórica y eliminó a Borussia Dortmund tras vencer 4 a 1 en Bérgamo, resultado que le permitió revertir la derrota 2 a 0 sufrida en Alemania y clasificarse a los octavos de final de la UEFA Champions League.

El local abrió rápido el marcador con Gianluca Scamacca, que empujó un centro de Lorenzo Bernasconi.

Antes del descanso, Davide Zappacosta amplió con un remate que se desvió en Ramy Bensebaini e igualó la serie global.

En el complemento, Mario Pasalic marcó el tercero y puso a Atalanta arriba en la eliminatoria. Borussia Dortmund reaccionó mediante Karim Adeyemi y volvió a meterse en partido.

Sin embargo, cuando todo parecía dirigirse a los penales, un error de Gregor Kobel derivó en un penal cometido por Bensebaini.

En la última jugada, Lazar Samardzic selló el 4 a 1 definitivo y consumó una clasificación épica para el conjunto italiano.

Juventus quedó eliminado de la Champions League pese a rozar una remontada histórica ante Galatasaray en Turín.

Tras el 5-2 sufrido en Estambul, la Vecchia Signora necesitaba tres goles y logró igualar la serie con una reacción cargada de carácter.

Mauro Locatelli abrió el camino de penal y, pese a la expulsión de Lloyd Kelly, Federico Gatti y Weston McKennie completaron la goleada que llevó la definición al tiempo suplementario.

Cuando el impulso italiano parecía imponerse, Victor Osimhen marcó el 3-1 en la prórroga y devolvió la ventaja global al conjunto turco.

Sobre el final, Barış Yılmaz sentenció la clasificación de Galatasaray a octavos, instancia en la que enfrentará a Liverpool o Tottenham.