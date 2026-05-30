"Chiqui" Tapia, picante: "Vi a un expresidente festejar el gol de Arabia con un jeque"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, dejó una declaración que rápidamente se convirtió en uno de los pasajes más comentados de su reciente entrevista con Emiliano Coroniti. Al recordar la derrota de la Selección argentina ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, Tapia lanzó una frase cargada de implicancias políticas y futboleras:

"Vi a un expresidente... de un club argentino festejar el gol de Arabia con un jeque árabe".

La pausa que Tapia hizo al pronunciar la frase no fue casual. Aunque evitó nombrar directamente a la persona, la descripción encaja con Mauricio Macri, expresidente de la Nación y de Boca Juniors, quien estuvo en Qatar durante aquel partido en su rol vinculado a la FIFA. La declaración no solo rememora uno de los golpes deportivos más duros que sufrió la Selección de Lionel Scaloni, sino que también subraya las tensiones políticas que cruzan el fútbol argentino, un terreno donde los gestos y las presencias pueden tener resonancias mucho más amplias que en otros países.

Defensa del formato local y sus virtudes

Más allá de los cruces políticos, Tapia utilizó la entrevista para defender el modelo actual de los torneos nacionales. En sus palabras, uno de los grandes valores de la Liga Argentina es su capacidad de ofrecer oportunidades a todos los clubes:

"Puede salir campeón cualquiera", señaló Tapia.

Esta característica, según él, contrasta con la situación en Europa, donde los títulos suelen concentrarse en los clubes más poderosos.

Con esta afirmación, Tapia plantea un argumento a favor de la competitividad y la diversidad del fútbol argentino, un punto que lo aleja de la centralización de recursos y títulos que caracteriza a las principales ligas europeas. La defensa del formato local se convierte así en una bandera de identidad para la AFA bajo su gestión.

Autocrítica y defensa de la gestión

En medio de las críticas frecuentes hacia la organización del fútbol argentino, Tapia también ofreció una mirada autocrítica, aunque moderada:

"Quizás nuestro error fue no comunicar bien", reconoció.

A pesar de esta autocrítica, reiteró su respaldo al modelo de competencia vigente y enfatizó que la gestión no se mide solo por los debates públicos, sino por el trabajo cotidiano que se realiza detrás de escena.

Esta perspectiva refleja un enfoque pragmático de la administración deportiva: el rendimiento de la gestión se evidencia en los resultados diarios y en la continuidad de las estructuras, más que en la exposición mediática o las críticas externas.

Reflexiones personales y lecciones de vida

Tapia también abordó su experiencia personal durante los últimos meses al frente de la AFA:

"Estos últimos siete meses fueron mi mejor lección de vida", afirmó.

Además, definió su concepto de gestión de manera concreta: "La mejor gestión es la de cada día".

Estas declaraciones muestran un dirigente que combina reflexión personal con estrategia institucional, destacando la importancia de la constancia y la rutina en la administración de una organización deportiva compleja como la AFA. La idea de que la gestión se construye día a día transmite un mensaje de resiliencia y aprendizaje constante frente a los desafíos internos y externos del fútbol argentino.