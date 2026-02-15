Atlético Tucumán goleó a Estudiantes de Río Cuarto y festejó por primera vez en el Apertura

Atlético Tucumán tuvo una muy buena actuación para golear 4-0 a Estudiantes de Río Cuarto, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, y así conseguir su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026.
El delantero del "Decano" Leandro Díaz fue la gran figura ya que se despachó con un doblete, mientras que los restantes los hicieron el mediocampistas Renzo Tesuri y Nicolás Laméndola.
Luego de unos primeros minutos trabados, Atlético Tucumán pudo abrir el marcador a la media hora de juego, cuando Tesuri pudo empujar la pelota sobre la línea luego de un rebote del arquero rival. Solo unos minutos después, Díaz estiró la ventaja desde el punto del penal.
En el inicio del complemento Díaz sufrió la anulación del que iba a ser el 3-0, aunque finalmente pudo anotarlo a los 83 minutos, para terminar de liquidar el encuentro.
Finalmente, Laméndola anotó el 4-0 definitivo sobre la hora, al definir solo tras un gran desborde del mediocampista Gabriel Compagnucci, quien había ingresado solo unos minutos antes.
De esta manera, Atlético Tucumán pudo sacarse la espina para conseguir su primer triunfo en este Torneo Apertura, mientras que Estudiantes de Río Cuarto sigue con su desastrosa campaña en la que solo sumó un punto.
En la próxima fecha, Atlético Tucumán visitará a Instituto de Córdoba. Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, jugará como visitante frente a San Lorenzo.
La síntesis del partido
- Torneo Apertura
- Zona B - fecha 5
- Atlético Tucumán - Estudiantes de Río Cuarto
- Estadio: Monumental Presidente José Fierro
- Árbitro: Daniel Zamora
- VAR: Lautaro Fortunato
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Gastón Suso, Gianluca Ferrari, Leonel Di Plácido; Kevin Ortíz; Nicolás Laméndola, Javier Domínguez, Renzo Tesuri; Carlos Abeldaño y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.
Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Tobías Ostchega, Matías Valenti, Gonzalo Maffini, Juan Antonini; Siro Rosane, Francisco Romero, Gabriel Alanís; Martín Garnerone, Javier Ferreira y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.
Goles en el primer tiempo: 30m. Renzo Tesuri y 38m. Leandro Díaz (AT)
Goles en el segundo tiempo: 38m. Leandro Díaz y 44m. Nicolás Laméndola (AT)
Cambios en el segundo tiempo: 1m. Tomás Olmos por Matías Valenti y Nicolás Talpone por Javier Ferreira (E), 16m. Ramón Ábila por Mateo Bajamich y Tomás González por Siro Rosane (E), 26m. Ezequiel Ham por Javier Domínguez (AT), 30m. Ezequiel Forclaz por Gabriel Alanís (E), 35m. Gabriel Compagnucci por Carlos Abeldaño y Martín Benítez por Renzo Tesuri (AT) y 42m. Manuel Brondo por Leandro Díaz y Lautaro Godoy por Kevin Ortíz (AT).