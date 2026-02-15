Tucumán Central hace historia en Catamarca y logra el ascenso al Torneo Federal A

En una tarde cargada de mística deportiva, Tucumán Central escribió una página dorada en su trayectoria institucional al conseguir el ansiado ascenso al Torneo Federal A. El escenario de esta gesta fue el estadio Malvinas Argentinas, en la provincia de Catamarca, donde el equipo tucumano se midió frente a General Paz Juniors de Córdoba en una final Regional que cumplió con todas las expectativas. El encuentro estuvo marcado por las emociones de principio a fin, manteniendo en vilo a los espectadores hasta el último suspiro del cronómetro.

El desarrollo del juego en suelo catamarqueño expuso la paridad y los nervios propios de una instancia definitiva donde el margen de error es mínimo. Fue el "Poeta" cordobés quien logró romper el cero inicialmente, poniéndose en ventaja gracias a una anotación de Juan Bonet. Sin embargo, la resiliencia del conjunto tucumano no tardó en aparecer para equilibrar las acciones. El empate que niveló el marcador llegó tras un infortunio defensivo del equipo cordobés, mediante un tanto en contra de Matías Francucci. Este resultado de igualdad persistió durante el tiempo reglamentario, lo que obligó a que el ascenso se definiera desde los doce pasos.

La efectividad desde los doce pasos

En la instancia decisiva, la templanza y la puntería jugaron a favor del "Rojo" tucumano. En una tanda de penales cargada de dramatismo, Tucumán Central fue más efectivo que su rival y logró imponerse por 4 a 3. La precisión de sus ejecutantes permitió que el equipo norteño sellara su victoria y desatara un festejo histórico que comenzó en el campo de juego del Malvinas Argentinas y se extendió rápidamente hacia el norte argentino.

Con este triunfo, Tucumán Central no solo celebra la obtención de un título regional, sino que consolida su ingreso a la elite del fútbol federal. La victoria ante un digno rival como General Paz Juniors marca un hito para el club, que a partir de la próxima temporada deberá enfrentar los desafíos de la tercera categoría del fútbol argentino, representando con orgullo a su provincia tras una campaña que ya es parte de su mejor historia.