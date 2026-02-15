Boca y Platense no se sacaron ventajas: pálido empate sin goles en La Bombonera

En el marco de la fecha 5 de la zona A del torneo Apertura 2026, Boca Juniors y Platense repartieron puntos tras empatar 0-0 en un encuentro con escasas luces futbolísticas. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda no logró recuperarse de la caída sufrida ante Vélez Sarsfield en la jornada anterior y volvió a mostrar un rendimiento marcadamente deficitario que lo aleja de los puestos de vanguardia en la tabla de posiciones. Bajo el arbitraje de Sebastián Zunino, el partido transcurrió entre las imprecisiones del local y la solidez táctica de la visita, culminando con una sonora silbatina de la parcialidad xeneize hacia sus jugadores y el cuerpo técnico tras el pitazo final.

Durante la primera etapa, el planteo estratégico de Walter Zunino logró neutralizar con éxito el circuito de juego del dueño de casa. La clave del funcionamiento del Calamar estuvo en un bloqueo sistemático sobre la figura de Leandro Paredes, quien no pudo influir en la distribución de la pelota y quedó aislado del resto de sus compañeros. Esta situación expuso las serias complicaciones de Boca para recuperar el balón y generar juego asociado, obligando al equipo a depender de situaciones aisladas o arrestos individuales para inquietar al arco rival. El conjunto de Vicente López, por su parte, buscó aprovechar cada imprecisión del Xeneize para salir rápido de contraataque.

Dentro de ese contexto de paridad y fricción, las aproximaciones de Boca fueron escasas y carecieron de elaboración colectiva. Un disparo de Miguel Merentiel que se fue desviado y un remate desde afuera del área por parte de Williams Alarcón fueron los primeros intentos de un equipo que lucía inconexo. La posibilidad más nítida para el local estuvo en la cabeza de Lucas Janson, quien conectó un centro de Ángel Romero pero se encontró con una respuesta segura de Matías Borgogno, el arquero de Platense que logró tapar lo que hubiese sido la apertura del marcador.

A pesar de ser el visitante, Platense contó con la ocasión más manifiesta de gol de todo el encuentro. Un tiro de Juan Ignacio Saborido se desvió en el defensor Juan Barinaga y terminó estrellándose en el palo, salvando milagrosamente el arco xeneize. Sorpresivamente, el lateral derecho del elenco de Vicente López fue el jugador más peligroso del campo de juego, sumando además otro remate por encima del travesaño. A estas chances se añadió un intento de Maximiliano Amarfil desde larga distancia que también se fue por arriba del marco, dejando en evidencia las libertades que Boca otorgaba en las adyacencias de su área.

Para intentar revertir la pálida imagen dejada en Liniers la jornada anterior, donde Boca cayó por 2-1, Claudio Úbeda realizó tres modificaciones en el once inicial. Williams Alarcón ocupó el lugar de Milton Delgado en el mediocampo, mientras que en la delantera Lucas Janson reemplazó a Iker Zufiaurre y Ángel Romero entró por Kevin Zenón. Por su parte, el entrenador de Platense decidió repetir la alineación que venía de caer 1-0 ante Independiente, confiando en el funcionamiento colectivo de sus dirigidos a pesar del resultado previo.

La noticia más esperada de la jornada para el mundo Boca fue el regreso de Edinson Cavani. El delantero uruguayo, recuperado de una lumbalgia, ingresó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo para intentar darle peso ofensivo al equipo. Cavani no sumaba minutos oficiales desde noviembre de 2025, cuando el conjunto de La Ribera venció 1-0 a Argentinos Juniors en los cuartos de final del torneo Clausura. Pese a su retorno al césped de la Bombonera, el experimentado goleador no pudo quebrar la resistencia de un Platense que se plantó con firmeza y se llevó un punto valioso, dejando a Boca sumergido en una crisis de resultados y funcionamiento.