Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0 en el Bosque por la quinta fecha

En el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes empataron 0-0 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El encuentro, que representó el primer enfrentamiento entre ambas instituciones en lo que va del año, estuvo caracterizado por la intensidad en la disputa del balón, aunque ninguno de los dos equipos logró quebrar la paridad debido a la falta de eficacia en los metros finales del campo de juego.

Durante el desarrollo de la primera mitad, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez mostró una superioridad marcada sobre su rival. Estudiantes logró controlar los tiempos del partido y generó las situaciones de gol más nítidas de ese periodo, aunque no tuvo la precisión necesaria para traducir ese dominio en el marcador. Por su parte, el planteo de Fernando Zaniratto en Gimnasia se centró en resistir los avances del visitante y apostar a la velocidad de Manuel Panaro para encabezar transiciones rápidas y contragolpes que pudieran inquietar la defensa albirroja.

La paridad y la intervención de Muslera

En la etapa complementaria, el nivel de juego de Gimnasia experimentó una mejora sustancial que le permitió emparejar las acciones. El equipo local contó con una de las oportunidades más claras de todo el partido para ponerse en ventaja a través de un disparo de Marcelo Torres. Sin embargo, la posibilidad de gol fue neutralizada por el arquero Fernando Muslera, quien logró bloquear el remate y mantener su valla invicta. Tras ese pasaje de asedio por parte del Lobo, Estudiantes consiguió reordenar sus líneas y equilibrar nuevamente el ritmo del encuentro hasta el final del tiempo reglamentario.

Un punto destacado de la tarde fue el ingreso del delantero colombiano Edwuin Cetré en las filas de Estudiantes durante el segundo tiempo. La participación del atacante se dio en un contexto de incertidumbre respecto a su carrera profesional, ya que su transferencia a Boca Juniors se vio frustrada recientemente. A pesar de haber alcanzado un acuerdo previo, el pase se frenó debido a una lesión en su rodilla que fue detectada por los médicos durante la revisión de rutina, lo que obligó al jugador a permanecer en el club platense.

Posiciones y próximos compromisos en el campeonato

Con este empate sin goles, Gimnasia y Esgrima La Plata sumó su primera igualdad en el certamen, alcanzando los siete puntos que lo posicionan en el sexto lugar de la zona B. El próximo desafío para los dirigidos por Zaniratto será este viernes a las 22:15, cuando visiten a Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Antonio Legrottaglie.

Por el lado de Estudiantes, el equipo cosechó su tercer empate en el torneo y se mantiene en la cuarta posición de la zona A con un total de nueve unidades. El conjunto de Eduardo Domínguez volverá a tener actividad el viernes a las 18:00 horas, momento en el que recibirá a Sarmiento de Junín en su estadio con el objetivo de sumar de a tres para escalar en la tabla de posiciones.