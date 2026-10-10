Colapinto largará 15° en Singapur tras una clasificación complicada y una sanción a Russell

Franco Colapinto tuvo una clasificación complicada este sábado en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y terminó en el 16° puesto. Sin embargo, el piloto argentino de Alpine largará desde la 15ª posición en la carrera principal del domingo, debido a una sanción aplicada al británico George Russell, de Mercedes.

La clasificación había comenzado de buena manera para Colapinto, quien consiguió un tiempo competitivo que le permitió superar sin inconvenientes la primera instancia, conocida como Q1. No obstante, su rendimiento cayó en la Q2, donde registró vueltas complicadas y estuvo cerca de impactar contra uno de los muros del circuito urbano de Marina Bay.

De esta manera, el argentino no logró avanzar a la siguiente fase y quedó relegado al 16° lugar. La penalización a Russell, quien recibió una sanción por cambiar el motor y otros componentes de su monoplaza, le permitirá ganar una posición en la grilla de partida.

En contraste, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, tuvo una destacada actuación y consiguió el séptimo puesto de salida.

Verstappen se quedó con la pole position

En los primeros lugares de la clasificación, el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, consiguió la pole position con un tiempo de 1:31,373. El cuatro veces campeón del mundo superó por apenas 54 milésimas de segundo al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, quien partirá a su lado en la primera fila.

Verstappen también había ganado la carrera sprint disputada este sábado, por lo que llegará a la competencia principal con dos resultados destacados en el circuito asiático.

El top 5 de la clasificación lo completaron Lewis Hamilton, de Ferrari; el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes; y el británico Lando Norris, de McLaren.

La carrera también representa una oportunidad importante para Antonelli en la lucha por el campeonato. Según los datos consignados en la previa, el piloto italiano le lleva 89 puntos de ventaja a su escolta, George Russell, quien deberá largar desde el último lugar tras la sanción recibida.

La actividad del Gran Premio de Singapur concluirá este domingo con la carrera principal, prevista para las 9 de la mañana.

Así largarán en el Gran Premio de Singapur

Max Verstappen — Red Bull

Charles Leclerc — Ferrari

Lewis Hamilton — Ferrari

Andrea Kimi Antonelli — Mercedes

Lando Norris — McLaren

Oscar Piastri — McLaren

Pierre Gasly — Alpine

Liam Lawson — Racing Bulls

Arvid Lindblad — Racing Bulls

Nico Hülkenberg — Audi

Oliver Bearman — Haas

Esteban Ocon — Haas

Carlos Sainz Jr. — Williams

Gabriel Bortoleto — Audi

Franco Colapinto — Alpine

Fernando Alonso — Aston Martin

Alexander Albon — Williams

Lance Stroll Jr. — Aston Martin

Sergio Pérez — Cadillac

Valtteri Bottas — Cadillac

Isack Hadjar — Red Bull

George Russell — Mercedes