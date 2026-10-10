Confirmaron que Paredes sufrió una lesión: se perderá las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca recibió una noticia preocupante este sábado tras confirmarse la lesión de Leandro Paredes, quien debió abandonar el encuentro frente a Instituto en Córdoba, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. El mediocampista ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo completar el partido y pidió el cambio por una molestia física.

Luego de los estudios médicos realizados este sábado, se confirmó que el campeón del mundo sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho. A partir de este diagnóstico, el cuerpo médico del club comenzará con el tratamiento correspondiente para favorecer su recuperación y permitirle volver a estar a disposición del entrenador, Rodolfo Arruabarrena.

De acuerdo con los plazos estimados para este tipo de lesiones, Paredes quedaría afuera de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, cuyos encuentros están programados para los martes 13 y 20 de octubre.

Ante este panorama, el mediocampista tendrá como principal objetivo recuperarse para disputar el Superclásico frente a River, previsto para el 1 de noviembre en la Bombonera, por el Torneo Clausura.

El momento en que Paredes pidió el cambio por lesión

Arruabarrena había decidido incluir a Paredes a los 10 minutos del segundo tiempo, después de que el volante comenzara el encuentro como suplente en el marco de un plan de rotación del entrenador.

El mediocampista ingresó en reemplazo de Milton Delgado, pero permaneció apenas 15 minutos en el campo de juego antes de solicitar el cambio por la molestia que encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

Con el diagnóstico confirmado, Boca deberá afrontar los próximos compromisos sin una de sus principales figuras, mientras el futbolista comienza su recuperación con la mira puesta en el clásico ante River.