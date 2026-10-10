Catamarca: se realizará una carrera de ciclismo de ruta este lunes en avenida Los Legisladores

La Subcomisión de Ciclismo del Club Villa Cubas se prepara para vivir una nueva jornada de competencia con la organización de una carrera que reunirá a pedalistas de distintas categorías el próximo lunes 12 de octubre, aprovechando el feriado para convocar a los amantes del ciclismo en Catamarca.

La prueba se desarrollará sobre la avenida Los Legisladores, en inmediaciones del Polideportivo Provincial Fray Mamerto Esquiú, y contará con la participación de corredores de las categorías Master D y E, damas, inactivos, Elite II, Elite, Sub-23, Master B y Junior.

La actividad comenzará a las 9:00, con el primer turno destinado a las categorías Master D y E, damas e inactivos. A las 9:30 será el momento de la categoría Elite II, mientras que desde las 10:30 competirán Elite, Sub-23, Master B y Junior.

Una puesta a punto para la Vuelta al Valle

Además de ofrecer una nueva oportunidad para competir y sumar kilómetros, la carrera tendrá un atractivo especial para los ciclistas que se preparan para afrontar La Vuelta al Valle, prevista del 16 al 18 de octubre.

De esta manera, la competencia organizada por la Subcomisión de Ciclismo de Villa Cubas servirá como una importante instancia de preparación para quienes serán protagonistas de una de las citas destacadas del calendario ciclístico, permitiéndoles ajustar sensaciones y llegar con ritmo de carrera al compromiso del próximo fin de semana.

Los interesados en participar podrán inscribirse comunicándose al 3834-665204. El valor de la inscripción será de $15.000.