Pretoria Premier Padel P1: el duro camino de Tapia y Coello hacia otro título

El circuito Premier Padel abrirá esta semana un nuevo capítulo de la temporada con su estreno en Sudáfrica, donde se disputará el Pretoria Premier Padel P1, decimocuarta cita del calendario 2026.

El torneo se desarrollará del 27 de julio al 2 de agosto en el Sun Arena, escenario ubicado a 1.338 metros sobre el nivel del mar, una condición que obligó a la organización a adoptar medidas específicas para adecuar la competencia a las características del lugar.

En ese sentido, la competición utilizará como pelota oficial la Bullpadel Premium Pro High Altitude, un modelo diseñado con menor presión que las pelotas convencionales para adaptarse a las condiciones de juego propias de la altitud. Con el escenario listo para el comienzo de la actividad, durante el fin de semana se realizó el sorteo de los cuadros principales, definiéndose el recorrido que deberán afrontar las principales parejas tanto en el cuadro masculino como en el femenino.

Tapia y Coello tendrán un recorrido de máxima dificultad

El cuadro masculino dejó en evidencia que Agustín Tapia y Arturo Coello, actuales números uno del mundo, no tendrán un camino sencillo en su intento por conquistar un nuevo campeonato.

La dupla llega al Pretoria P1 como campeona de los últimos cinco torneos, pero el sorteo determinó un recorrido repleto de rivales de jerarquía. Los líderes del ranking compartirán el mismo lado del cuadro con Juan Lebrón y Leo Augsburger, finalistas de la última prueba disputada en Málaga, lo que abre la posibilidad de un enfrentamiento entre ambos en unas hipotéticas semifinales.

Sin embargo, antes de pensar en ese cruce, tanto Tapia y Coello como Lebrón y Augsburger deberán superar una serie de compromisos de elevada exigencia.

Los posibles rivales de los números uno

De acuerdo con el cuadro sorteado, Tapia y Coello podrían encontrarse con diferentes parejas de gran nivel a medida que avance el torneo. En los dieciseisavos de final, los posibles rivales serían Alfonso-Libaak.

Posteriormente, en los octavos de final, podrían enfrentarse a Goñi-Alonso. En caso de avanzar, el siguiente obstáculo en cuartos de final podría ser la pareja integrada por Coki Nieto y Jon Sanz.

Solo después de superar ese recorrido llegaría la posibilidad de un cruce con Juan Lebrón y Leo Augsburger, quienes también deberán atravesar un exigente camino para alcanzar las semifinales.

Lebrón y Augsburger también tendrán un cuadro complicado

La pareja integrada por Juan Lebrón y Leo Augsburger tampoco contará con un recorrido accesible. Para llegar a una eventual semifinal frente a Tapia y Coello deberán superar diferentes compromisos.

Entre los posibles rivales aparecen las parejas Lijó-Gil, Jofre-Bautista y Leal-Guerrero, adversarios que representan distintos desafíos antes de alcanzar las instancias decisivas del certamen.

De esta manera, el sector superior del cuadro concentra a varias de las principales parejas del circuito, anticipando una competencia de alta exigencia desde las primeras rondas.

Galán y Chingotto lideran el otro lado del cuadro

Mientras tanto, en la otra mitad del cuadro masculino, Galán y Chingotto aparecen como los principales favoritos para avanzar hacia las instancias finales. No obstante, el sorteo tampoco les deparó un recorrido sencillo.

En los octavos de final podrían enfrentarse a Garrido-Bergamini. Si avanzan a los cuartos de final, los posibles rivales serían Tello-Arce o Momo-Campagnolo.

En unas eventuales semifinales, además, podrían cruzarse con otras parejas de gran nivel competitivo como Stupa-Yanguas, Paquito Navarro-Martín Di Nenno o Sanyo Gutiérrez-Javi Esbrí. El cuadro masculino, por lo tanto, presenta múltiples enfrentamientos entre algunas de las principales duplas del circuito mundial.

El cuadro femenino llega con una ausencia importante

La competencia femenina estará marcada por una baja de peso. Las terceras cabezas de serie, Ari Sánchez y Andrea Ustero, no participarán del torneo debido a que la joven jugadora barcelonesa continúa recuperándose de una lesión, situación que le impidió regresar a la competencia a tiempo para esta cita.

Su ausencia provocó un importante reordenamiento del cuadro. Como consecuencia, Claudia Fernández y Martina Calvo ascendieron hasta la condición de terceras cabezas de serie, mientras que Sofia Araújo y Marta Ortega pasaron a integrar el grupo de las cuatro principales parejas del torneo.

Gracias a esa condición, ambas duplas debutarán directamente en los octavos de final.

Los cruces más destacados entre las mujeres

En su regreso como pareja, las Lupitas compartirán lado del cuadro con Gemma Triay y Delfi Brea, líderes del ranking FIP. En ese mismo sector también aparecen otras parejas como Icardo-Jensen, Salazar-Alonso, Caldera-Goenaga, Fassio-Eugenio y Rodríguez-Dal Pozzo.

Por la otra mitad del cuadro, la denominada "Niña Maravilla" y la joven pamplonesa aparecen como posibles rivales en semifinales de Bea González y Paula Josemaría. Antes de alcanzar esa instancia, ambas parejas deberán superar compromisos frente a duplas como Guinart-Alonso, Virseda-Velasco y Rufo-Iglesias, entre otras.

La reconfiguración del cuadro femenino modifica el desarrollo previsto de la competencia y abre nuevas posibilidades para las parejas que buscarán avanzar hacia las rondas decisivas.

Un torneo con condiciones especiales

Además del atractivo deportivo, el Pretoria Premier Padel P1 presentará un escenario particular debido a las condiciones geográficas del lugar donde se disputará.

La altitud del Sun Arena, ubicado a 1.338 metros, obligó a la organización a utilizar una pelota especialmente diseñada para ese tipo de condiciones, con una presión inferior a la habitual.

Este factor representa un elemento adicional que los jugadores deberán tener en cuenta durante el desarrollo del torneo.