Batacazo: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Erling Haaland y avanzó a cuartos

El Mundial 2026 sumó uno de sus resultados más impactantes con la victoria de Noruega sobre Brasil por 2 a 1 en los octavos de final. El conjunto europeo consiguió una clasificación histórica a los cuartos de final después de imponerse gracias a un doblete de su principal figura, Erling Haaland, mientras que Neymar marcó el descuento para el seleccionado brasileño.

El encuentro se disputó en el estadio Nueva York, ubicado en East Rutherford, y definió uno de los boletos para la siguiente instancia del certamen que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México.

Con este resultado, Brasil no pudo continuar su camino en la Copa del Mundo y quedó eliminado en la primera instancia de eliminación directa, mientras que Noruega avanzó entre los ocho mejores equipos del torneo.

Un partido que cambió en el tramo final

Durante gran parte del encuentro, ambos seleccionados buscaron romper la igualdad sin conseguirlo. El desarrollo ofreció distintas situaciones que pudieron modificar el resultado antes de la aparición decisiva de Haaland.

En uno de los momentos destacados del partido, Patrick Berg convirtió un gol con un remate al ángulo. Sin embargo, la acción fue invalidada debido a una posición adelantada detectada en una jugada previa, por lo que el marcador permaneció sin cambios. Poco después se produjo otra acción determinante. Tras una revisión mediante el VAR, el árbitro sancionó un penal a favor de Brasil.

La oportunidad quedó en los pies de Bruno Guimarães, pero el mediocampista no logró convertir. El arquero noruego Ørjan Nyland contuvo el remate y mantuvo el empate, una intervención que terminó adquiriendo un valor determinante para el desenlace del encuentro.

El doblete de Haaland definió la clasificación

La resistencia brasileña terminó cediendo en el tramo final del partido. A los 80 minutos, Erling Haaland abrió el marcador con un gol de cabeza, estableciendo el 1-0 para Noruega en un momento clave del encuentro.

Poco después, el delantero volvió a aparecer para ampliar la diferencia. Con un nuevo gol, esta vez descripto como un golazo, el atacante marcó el 2-0, dejando a Noruega con una ventaja importante en los minutos decisivos. La información estadística del encuentro señala que los goles de Haaland fueron registrados en los minutos 34 y 44 del segundo tiempo, consolidando así la victoria del conjunto europeo.

Brasil logró descontar sobre el cierre mediante Neymar, quien convirtió un penal a los 54 minutos, aunque ese tanto no alcanzó para modificar el resultado definitivo.

Las estadísticas del encuentro

Más allá del marcador, el partido dejó una serie de datos que reflejan el desarrollo del juego. Según las estadísticas oficiales, Noruega registró un 65 % de posesión del balón, mientras que Brasil finalizó con un 35 %.

En cuanto a las llegadas ofensivas, Brasil contabilizó 13 tiros al arco, frente a los 9 remates realizados por Noruega. El encuentro también se caracterizó por la ausencia de expulsiones, ya que no se reportaron tarjetas rojas durante el desarrollo del compromiso.

Las cifras muestran un partido con distintas alternativas y momentos de protagonismo para ambos equipos, aunque fue el conjunto europeo el que logró aprovechar sus oportunidades para quedarse con la clasificación.

El próximo desafío de Noruega

Con el triunfo consumado, Noruega avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026. Su próximo compromiso será frente a G. p. 92, en un partido programado para el sábado 11 de julio, a las 18:00 horas, nuevamente en el estadio Miami.

El equipo europeo llegará a esa instancia luego de protagonizar uno de los resultados más destacados de los octavos de final, tras eliminar a Brasil con una actuación decisiva de Erling Haaland.