La Scaloneta recargó energías: Messi se reencontró con Antonela y sus hijos

La Selección argentina aprovechó una pausa en plena competencia para dejar atrás, al menos por unas horas, la intensidad que implica disputar una Copa del Mundo. Después de la sufrida clasificación frente a Cabo Verde por los 16avos de final, el cuerpo técnico de la Albiceleste otorgó una noche libre a los futbolistas para que pudieran compartir tiempo con sus familias y amigos en Miami.

En un contexto de máxima exigencia deportiva, despejar la mente se convirtió en una parte importante de la preparación del plantel. Luego de un encuentro cargado de tensión y desgaste emocional, los jugadores aprovecharon el descanso para reencontrarse con sus seres queridos antes de volver a enfocarse en la competencia.

Uno de los momentos que mayor repercusión generó fue el protagonizado por el capitán Lionel Messi, quien disfrutó de una tarde-noche junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

El reencuentro de Messi con su familia

Las imágenes del encuentro fueron compartidas por Antonela Roccuzzo a través de su cuenta de Instagram, donde publicó distintas postales del reencuentro familiar. Entre las fotografías difundidas apareció una imagen en la que se observa a Messi junto a Antonela y sus tres hijos, reflejando el momento de distensión que vivió el capitán argentino durante la jornada libre.

La publicación también incluyó una fotografía de una torta pavlova con frutillas, que, de acuerdo con la información difundida, habría sido una elección del propio Messi.

El mensaje que acompañó las imágenes resumió el clima del encuentro familiar. "Te amamos @leomessi. Juntos de nuevo 🩵🤍", escribió Antonela Roccuzzo en la publicación.

El posteo rápidamente comenzó a recibir una gran cantidad de "likes" y comentarios positivos por parte de los usuarios que siguieron el reencuentro de la familia del capitán argentino.

Un descanso compartido por todo el plantel

Messi no fue el único integrante de la Selección argentina que aprovechó la jornada libre para compartir tiempo con familiares y amigos. La posibilidad de reencontrarse con personas cercanas fue aprovechada por distintos futbolistas del plantel, cuyos acompañantes habían estado presentes durante el primer compromiso de eliminación directa del Mundial.

Las redes sociales se transformaron en el espacio elegido por varios jugadores para mostrar cómo transcurrió ese momento de descanso, dejando imágenes alejadas del entrenamiento y de la competencia.

El objetivo común fue disfrutar de algunas horas de tranquilidad antes de retomar la preparación para los próximos compromisos.

La reunión de Alexis Mac Allister

Entre los futbolistas que compartieron parte de su jornada apareció Alexis Mac Allister. El mediocampista participó de una comida multitudinaria, encuentro en el que estuvo presente su padre, Carlos Mac Allister, junto con alrededor de diez personas más.

La reunión formó parte de las actividades desarrolladas durante el tiempo libre otorgado por el cuerpo técnico, permitiendo al futbolista compartir un momento familiar en medio del desarrollo del Mundial.

La jornada de Nicolás Tagliafico

Otro de los jugadores que mostró cómo vivió la jornada libre fue Nicolás Tagliafico. El defensor compartió imágenes de una tarde de pileta, aprovechando una jornada caracterizada por el intenso calor que se registró en Miami.

Durante ese momento estuvo acompañado por su pareja, Caro Calvagni.

Más tarde, ambos participaron de una cena junto a un numeroso grupo de personas en "Prima Pasta", uno de los restaurantes preferidos por Messi y los argentinos en Miami. Las publicaciones reflejaron una jornada marcada por los encuentros personales y el descanso antes de volver a la rutina deportiva.

Una pausa antes de volver a la competencia

La noche libre permitió que los futbolistas dejaran por unas horas el foco puesto exclusivamente en el Mundial para compartir momentos con quienes viajaron a acompañarlos durante el torneo.

Después de una clasificación trabajada frente a Cabo Verde, el plantel encontró en esos encuentros familiares una oportunidad para recuperar energías y afrontar con otra disposición los desafíos que siguen dentro de la competencia.

Las imágenes difundidas en las redes sociales mostraron distintas formas de vivir ese descanso, desde reuniones familiares hasta comidas y encuentros con amigos, siempre dentro del marco de la jornada libre autorizada por el cuerpo técnico.