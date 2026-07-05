Un árbitro francés dirigirá el partido de la Selección argentina ante Egipto

La FIFA confirmó la designación del equipo arbitral que tendrá a su cargo el encuentro entre la Selección argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El organismo determinó que el francés Francois Letexier será el árbitro principal del compromiso en el que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará avanzar a la siguiente instancia del certamen.

El partido se disputará el próximo martes en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, escenario en el que ambos seleccionados intentarán conseguir el pase a los cuartos de final.

La confirmación de la FIFA despejó las dudas respecto de quién será el encargado de conducir uno de los cruces decisivos de la fase eliminatoria, en una instancia donde cada decisión arbitral adquiere una importancia determinante para el desarrollo del encuentro.

Una terna con presencia francesa y noruega

Letexier no estará solo durante el compromiso. La terna arbitral estará integrada mayoritariamente por representantes de Francia, ya que contará con la colaboración de dos compatriotas sobre el terreno de juego.

Los asistentes designados serán Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, quienes acompañarán al árbitro principal en las decisiones que se produzcan durante el desarrollo del partido.

Por su parte, las funciones de cuarto árbitro y árbitro de reserva estarán a cargo de representantes de Noruega. Esas responsabilidades recaerán sobre Espen Eskas y Isaak Bashevkin, respectivamente.

De esta manera, el equipo arbitral quedó conformado por jueces provenientes de dos países europeos para controlar uno de los encuentros correspondientes a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Su primera experiencia en un Mundial

La presente edición del Mundial 2026 representa la primera participación de Francois Letexier como árbitro en una Copa del Mundo. Hasta el momento, el francés dirigió dos encuentros durante el torneo. Su debut se produjo en el partido entre Costa de Marfil y Ecuador, mientras que posteriormente estuvo a cargo del empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

Durante esas dos actuaciones, el árbitro mostró un total de ocho tarjetas amarillas, cifra que resume su intervención disciplinaria en los compromisos que le fueron asignados hasta el momento dentro de la competencia.

La designación para un encuentro de eliminación directa representa un nuevo desafío dentro de su primera participación mundialista, ahora con la responsabilidad de conducir un partido cuyo resultado definirá cuál de los dos seleccionados continuará en carrera.

Antecedentes en finales europeas

Más allá de tratarse de su estreno en una Copa del Mundo, Letexier llega a esta designación con antecedentes en encuentros de gran relevancia dentro del fútbol europeo.

Entre ellos figura su actuación como árbitro principal en la final de la Eurocopa 2024, compromiso en el que España derrotó por 2 a 1 a Inglaterra para quedarse con el título continental.

Su recorrido también incluye la conducción de la última final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa. En ese encuentro, el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez se consagró campeón con el conjunto inglés.

Estos antecedentes forman parte del recorrido internacional del árbitro francés antes de recibir la designación para impartir justicia en el cruce entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial.

Un partido recordado por una polémica reglamentaria

Entre los antecedentes de Letexier también aparece un encuentro que tuvo repercusiones más allá del resultado deportivo. El árbitro fue el encargado de dirigir en Portugal el partido entre Real Madrid y Benfica, un compromiso que quedó marcado por la polémica protagonizada por Vinicius y Gianluca Prestianni.

De acuerdo con la información difundida, ese encuentro fue el detonante para que posteriormente existiera una nueva ley en el fútbol, convirtiéndose en uno de los antecedentes más recordados dentro de la trayectoria del juez francés.

La designación para el duelo entre Argentina y Egipto

Con la confirmación oficial realizada por la FIFA, ya quedó definida la totalidad del equipo arbitral que controlará el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

Con esta designación, el encuentro entre la Selección argentina y Egipto ya tiene confirmado al cuerpo arbitral que estará encargado de impartir justicia en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El partido definirá cuál de los dos equipos conseguirá el pasaje a la siguiente ronda del Mundial 2026, con Francois Letexier como máxima autoridad dentro del campo de juego y una terna integrada por representantes de Francia y Noruega.