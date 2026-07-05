Tapia y Coello remontaron la final en Burdeos y conquistaron su cuarto título al hilo

La supremacía de Agustín Tapia y Arturo Coello volvió a quedar demostrada este domingo en Francia. La dupla integrada por el argentino y el español se proclamó campeona del Bordeaux Premier Padel P2 tras derrotar en una intensa final a Federico Chingotto y Alejandro Galán por 5-7, 7-6 (4) y 6-2, resultado que les permitió conquistar su cuarto título consecutivo dentro del circuito Premier Padel.

El encuentro enfrentó, una vez más, a las dos mejores parejas del ranking mundial. Tapia y Coello, líderes de la clasificación, volvieron a imponerse sobre quienes ocupan el segundo lugar, ratificando el dominio que vienen ejerciendo en la temporada y ampliando nuevamente la distancia en la lucha por el número uno del mundo.

La victoria tuvo además un valor especial porque les permitió revalidar el título conseguido anteriormente en la ciudad francesa y confirmar el gran momento deportivo que atraviesan.

Una rivalidad que sigue ampliando su historia

La definición en Burdeos representó el trigésimo octavo enfrentamiento entre las dos mejores parejas masculinas del circuito Premier Padel. El historial continúa favoreciendo ampliamente a Tapia y Coello, que ahora acumulan 25 victorias frente a Chingotto y Galán.

Además, los actuales número uno enlazaron su cuarta victoria consecutiva frente a sus principales perseguidores, una tendencia que fortalece aún más su liderazgo dentro del circuito internacional.

Este nuevo triunfo también tiene un fuerte impacto en la clasificación general. Luego de la derrota sufrida en la final disputada en Buenos Aires, Tapia y Coello iniciaron una racha que ya alcanza cuatro títulos consecutivos, una serie de resultados que les permitió volver a ampliar la diferencia respecto de Galán y Chingotto, quienes durante este año habían logrado acercarse más que nunca en la pelea por el primer puesto del ranking.

Un primer set de máxima paridad

La final comenzó con una intensidad que se mantuvo desde el primer punto. Ambos equipos protagonizaron un desarrollo marcado por constantes cambios de dominio, reflejados en los numerosos quiebres de servicio.

Tras los primeros seis juegos ya se habían registrado cuatro breaks, evidencia de un partido en el que ninguna de las dos parejas conseguía imponer condiciones de manera definitiva.

La igualdad recién se rompió en el duodécimo juego, cuando Galán y Chingotto lograron un quiebre decisivo que dejó sin margen de reacción a Tapia y Coello. Ese rompimiento les permitió cerrar el parcial por 7-5 y tomar ventaja en la final.

El tie break cambió el rumbo del partido

El segundo set mantuvo prácticamente la misma dinámica que el primero. La paridad volvió a dominar el desarrollo y nuevamente se produjeron cuatro breaks durante los primeros seis juegos. A diferencia del parcial inicial, ninguna de las dos parejas consiguió romper definitivamente el equilibrio en el resto del set. La definición llegó entonces al tie break, donde los número dos del ranking cometieron una serie de errores que fueron aprovechados por Tapia y Coello.

Los líderes del circuito no dejaron pasar esa oportunidad y terminaron adjudicándose el desempate por 7-6 (4), llevando el encuentro a un tercer y definitivo set.

Ese momento terminó siendo el punto de inflexión de la final.

Una remontada contundente para cerrar el título

Con el impulso anímico obtenido tras igualar el partido, Tapia y Coello afrontaron la manga definitiva con un rendimiento claramente superior. La pareja número uno mostró un nivel que no dio margen para la recuperación de Galán y Chingotto. Aprovechó el envión conseguido en el segundo parcial, dominó el juego durante el tercer set y selló la remontada con un claro 6-2, completando una actuación que confirmó su condición de referentes del circuito.

Después de más de dos horas de juego, Tapia y Coello levantaron nuevamente el trofeo en Burdeos, cerrando otra semana perfecta.

Los números que explican el dominio

La conquista en Francia ratifica el gran presente de la pareja integrada por el argentino y el español, cuyos resultados sostienen su posición al frente del ranking mundial.

Datos destacados del título obtenido en Burdeos:

Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.

Agustín Tapia y Arturo Coello. Finalistas: Federico Chingotto y Alejandro Galán.

Federico Chingotto y Alejandro Galán. Resultado: 5-7, 7-6 (4) y 6-2.

5-7, 7-6 (4) y 6-2. Torneo: Bordeaux Premier Padel P2.

Bordeaux Premier Padel P2. Duración del partido: más de dos horas.

más de dos horas. Cuarto título consecutivo para Tapia y Coello.

para Tapia y Coello. Sexto título de la temporada para la pareja número uno.

para la pareja número uno. 38 enfrentamientos entre ambas duplas en Premier Padel.

entre ambas duplas en Premier Padel. Historial favorable de 25 victorias para Tapia y Coello.

para Tapia y Coello. Cuarta victoria consecutiva sobre Galán y Chingotto.

El éxito conseguido en Burdeos consolida la racha iniciada tras la final de Buenos Aires y vuelve a reforzar el liderazgo de Tapia y Coello en el circuito. Con un nuevo trofeo en sus vitrinas y seis títulos conquistados durante la temporada, los número uno mantienen el control del ranking y extienden un dominio que continúa marcando el ritmo de la competencia en el Premier Padel.