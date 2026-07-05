Colapinto aprovechó un final de carrera caótico, fue noveno y sumó dos puntos

Franco Colapinto protagonizó este domingo una de las actuaciones más destacadas de su temporada en la Fórmula 1 al finalizar en el noveno puesto del Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en el histórico circuito de Silverstone.

El piloto argentino llegaba a la carrera condicionado por una clasificación muy complicada que lo había dejado en el 19° lugar de la grilla, una posición que reducía considerablemente sus posibilidades de aspirar a los puntos. Sin embargo, desde el comienzo de la competencia logró cambiar el panorama con una actuación sólida y consistente que le permitió avanzar a lo largo de toda la prueba.

Después de un fin de semana que había comenzado muy cuesta arriba, Colapinto consiguió revertir la situación con una remontada que lo llevó a ganar diez posiciones hasta cruzar la bandera a cuadros en el noveno lugar. El resultado le permitió ingresar en la zona de puntuación y sumar dos puntos, coronando una jornada que terminó siendo una de las más destacadas para el piloto argentino.

Una largada decisiva y una carrera vuelta tras vuelta

La recuperación comenzó desde el mismo momento de la largada. Colapinto protagonizó una partida memorable, aprovechando cada oportunidad para ganar posiciones en los primeros metros y mantenerse dentro del ritmo de los autos que peleaban por los puestos de puntuación.

A lo largo de la competencia sostuvo una conducción sólida, administró cada maniobra y fue avanzando en el clasificador hasta consolidarse entre los diez primeros. La progresión fue constante durante toda la carrera y le permitió transformar una situación inicial muy adversa en un resultado positivo. Haber partido desde el penúltimo lugar de la parrilla y terminar dentro de la zona de puntos representó una de las mejores remontadas de la jornada disputada en Silverstone.

El noveno puesto no solo reflejó la capacidad del piloto para recuperarse tras una clasificación desfavorable, sino también su eficacia para capitalizar cada oportunidad que se presentó durante la competencia.

Leclerc se quedó con la victoria en Silverstone

Mientras Colapinto protagonizaba una destacada remontada, la victoria quedó en manos del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, quien se impuso en el Gran Premio de Gran Bretaña tras una actuación que le permitió dominar la competencia y quedarse con el triunfo.

El segundo puesto fue para el británico George Russell, representante de Mercedes, mientras que el tercer escalón del podio quedó en poder de otro piloto local, Lewis Hamilton, quien aparecía como uno de los principales candidatos antes del inicio de la carrera.

La actuación de Hamilton también contribuyó a completar, a nivel de escudería, un gran domingo para Ferrari, en una competencia que reunió a varios protagonistas en la lucha por los primeros puestos.

Un resultado que fortalece a Colapinto de cara al campeonato

Para el piloto argentino, el noveno puesto representa un valioso impulso con vistas a las próximas fechas del campeonato. Luego de un sábado complicado que lo obligó a partir desde el fondo de la grilla, Colapinto logró revertir completamente el escenario y transformar un inicio desfavorable en un resultado positivo que le permitió volver a sumar unidades.

El resultado adquiere mayor relevancia por la manera en que fue construido, después de un fin de semana que había comenzado con dificultades desde la clasificación.

La lucha entre Alpine y Racing Bull

La actuación de Colapinto también tuvo impacto dentro de su propio equipo. El argentino consiguió terminar por delante de su compañero Pierre Gasly, quien finalizó en la décima posición, permitiendo que ambos pilotos de Alpine concluyeran la carrera dentro de la zona de puntos.

Sin embargo, en la disputa entre escuderías, Racing Bull logró una mejor cosecha. El equipo sumó una mayor cantidad de unidades gracias al sexto puesto de Liam Lawson y al séptimo lugar de Arvid Lindblad, resultados que le permitieron obtener una ventaja sobre Alpine en esa competencia.

La carrera también tuvo entre sus incidencias el despiste de Max Verstappen, uno de los hechos destacados de la jornada en Silverstone.

Una actuación para dejar atrás un inicio complicado

La competencia en el circuito británico terminó representando un cambio completo respecto de lo ocurrido durante la clasificación. Lo que había comenzado con Colapinto relegado al 19° puesto concluyó con el piloto argentino celebrando un lugar entre los diez mejores del Gran Premio.

La combinación de una excelente largada, una conducción consistente y el aprovechamiento de cada oportunidad para avanzar en el clasificador permitió construir una remontada que tuvo como premio el noveno puesto y la suma de dos puntos.

En una jornada que tuvo a Charles Leclerc como vencedor, con George Russell y Lewis Hamilton completando el podio, Colapinto encontró motivos para celebrar tras revertir un escenario adverso y firmar una actuación que representa un importante impulso para afrontar las próximas fechas del campeonato.