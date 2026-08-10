Belgrano se agigantó de visitante y le ganó Banfield por el Clausura

Belgrano de Córdoba fue contundente, demostró superioridad y se quedó con un importante triunfo este lunes por 2-0 ante Banfield en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

Lucas Passerini, a los 3 minutos del segundo tiempo, y Lisandro López, a los 16 del mismo periodo, sentenciaron la victoria del "Pirata" en el estadio Florencio Sola.

Con este resultado, el cuadro visitante alcanzó los siete puntos para ascender a la sexta posición del Grupo B, mientras que el "Taladro" quedó en la duodécima plaza con cuatro unidades.

El conjunto comandado por Ricardo Zielinski hizo méritos durante la primera parte para abrir el marcador, pero no lo consiguió hasta el arranque de la etapa complementaria con un remate de Passerini, que aprovechó una pelota que quedó a tiro dentro del área tras un intento de despeje del defensor Ignacio Abraham.

Con la ventaja en el marcador y la tranquilidad de estar dominando las llegadas, Lisandro López puso el resultado definitivo con un disparo de cabeza tras un centro desde el tiro de esquina de Lucas Zelarayán.

Ahora, Belgrano recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza el próximo sábado desde las 19:00 por la quinta jornada del Torneo Clausura. En tanto, Banfield visitará Avellaneda para enfrentar a Racing el viernes 14 de agosto a partir de las 20:30.