Tras quedarse afuera del Mundial 2026, Mastantuono recibió el apoyo de una leyenda del Real Madrid

Franco Mastantuono no forma parte de la lista de 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial 2026. Lionel Scaloni no lo incluyó y una leyenda del Real Madrid salió a apoyarlo en medio del difícil momento.

Fue Roberto Carlos, histórico lateral izquierdo de Brasil que habló sobre Mastantuono y lo defendió: "Franco es muy joven todavía, él sabe que va a tener muchos años por delante para demostrar que puede jugar", expresó.

"Scaloni ha hecho su convocatoria y ha decidido los mejores para su país. Estaremos todos encantados de ver los partidos", agregó el brasileño que ganó un Mundial y 3 Champions League con el club español.

El jugador de 18 años fue una de las grandes ausencias en la lista del DT de la Selección argentina luego de tener una temporada marcada por la irregularidad en el Real Madrid.

Jugó solamente 1.484 minutos repartidos en 35 encuentros, donde alcanzó a hacer 3 goles y dar una asistencia. Además, atravesó problemas físicos que lo marginaron de las canchas.

Con el retorno de José Mourinho al banco de suplentes del Merengue, Mastantuono mantiene su futuro en incógnita: podría salir cedido en busca de rodaje y minutos.