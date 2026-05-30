PSG hizo historia: venció al Arsenal por penales y conquistó su segunda Champions League consecutiva

El París Saint-Germain volvió a escribir una página dorada en su historia al consagrarse bicampeón de la UEFA Champions League tras derrotar al Arsenal en una dramática definición por penales, luego de empatar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios y suplementarios de la final disputada en el Puskás Arena de Budapest.

El conjunto inglés golpeó primero y pareció tener controlado gran parte del encuentro, pero el equipo dirigido por Luis Enrique reaccionó en el momento justo y terminó imponiéndose en una definición que tuvo máxima tensión hasta el último remate.

Arsenal pegó primero

La final comenzó con intensidad y el Arsenal aprovechó una de sus primeras aproximaciones para abrir el marcador.

A los cinco minutos, una acción iniciada tras un rebote permitió que Kai Havertz ingresara con libertad al área rival y definiera de zurda para vencer al arquero Matvey Safónov y establecer el 1-0.

El delantero alemán volvió a aparecer en una cita decisiva del torneo continental, tal como lo había hecho en la final de 2021 cuando marcó el gol que le dio el título al Chelsea frente al Manchester City.

Tras el tanto, el conjunto londinense apostó a sostener la ventaja mediante una estructura defensiva sólida que dificultó los avances del PSG.

El dominio parisino encontró premio

Con el marcador en contra, el PSG asumió el protagonismo y monopolizó la posesión de la pelota durante gran parte del encuentro.

Los franceses generaron situaciones de peligro, aunque se encontraron con una defensa bien organizada y con intervenciones oportunas del arquero David Raya.

Sin embargo, la insistencia tuvo recompensa en el complemento. Una combinación entre Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia terminó con una infracción dentro del área sobre el atacante georgiano.

El encargado de ejecutar el penal fue Dembélé, quien convirtió con precisión y estableció el empate que devolvió la esperanza al conjunto parisino.

A partir de ese momento, el partido ganó en intensidad y ambos equipos buscaron el triunfo, aunque sin lograr romper nuevamente la igualdad.

Una final que se definió desde los doce pasos

En los minutos finales del tiempo reglamentario y durante el alargue, las ocasiones de gol fueron escasas y el desgaste físico comenzó a hacerse sentir.

PSG mantuvo la iniciativa, mientras que Arsenal apostó por resistir y llegar a la definición por penales.

Desde los doce pasos, la eficacia terminó inclinando la balanza a favor del equipo francés.

El conjunto inglés falló dos de sus ejecuciones, con remates desviados de Eberechi Eze y Gabriel, mientras que David Raya logró mantener con vida a los Gunners al contener uno de los disparos parisinos.

Sin embargo, el último penal errado por Arsenal terminó sellando la consagración del PSG, que celebró una nueva corona continental y ratificó su condición de potencia europea.

Un nuevo capítulo para el fútbol europeo

Con este título, el París Saint-Germain suma su segunda Champions League consecutiva y consolida uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente.

El equipo francés volvió a demostrar carácter en una final compleja y logró imponerse ante un Arsenal que estuvo cerca de alcanzar la gloria, pero que terminó sucumbiendo en una definición cargada de nervios y emociones.

La consagración en Budapest confirma al PSG como el gran dominador actual del fútbol europeo y prolonga una etapa de éxitos que lo mantiene en la cima del continente.