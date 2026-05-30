Preocupación en la Selección argentina: Leandro Paredes sufrió una lesión muscular antes del Mundial

La Selección argentina recibió una noticia poco alentadora a pocos días del inicio del Mundial. Leandro Paredes sufrió una lesión muscular en el isquiotibial y quedó descartado para los amistosos de preparación, generando preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

La confirmación del problema físico llegó en la previa del último compromiso de Boca, cuando los estudios médicos determinaron que el mediocampista arrastraba una lesión muscular que ahora lo obligará a realizar un tratamiento específico para intentar llegar en condiciones al debut mundialista.

La situación representa un contratiempo para el seleccionado nacional, que esta noche emprenderá viaje hacia Kansas City. Allí terminará de reunirse el plantel completo y comenzará los entrenamientos de cara a la competencia.

Una molestia que venía arrastrando

La lesión tuvo su origen antes del encuentro que Boca disputó ante Universidad Católica en La Bombonera por la Copa Libertadores, partido que terminó con derrota por 1 a 0 y la eliminación del conjunto argentino.

A pesar de la molestia física, Paredes decidió jugar debido a la importancia del compromiso. Sin embargo, durante el encuentro se lo observó con dificultades y lejos de su nivel habitual.

Tras el partido comenzó a circular un video del calentamiento previo en el que se ve al futbolista ejecutando remates al arco y llevando inmediatamente su mano a la parte posterior de la pierna derecha, evidenciando signos de dolor y preocupación.

Durante el desarrollo del encuentro, además, el jugador informó al cuerpo técnico sobre la molestia y mostró incomodidad en distintos momentos del partido.

La palabra del futbolista

Luego de conocerse el diagnóstico, el propio Paredes explicó que venía arrastrando problemas físicos desde antes del encuentro.

"Venía arrastrando una sobrecarga en el isquiotibial. Claudio Úbeda me dijo que le dijera la verdad, pero no era un partido para no jugar", expresó el mediocampista.

Ahora, el jugador deberá enfocarse en la recuperación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo.

Los amistosos de la Selección

Mientras tanto, el seleccionado argentino continuará con su preparación en Estados Unidos.

El primer amistoso será el 6 de junio frente a Honduras en el Kyle Field de Texas, un estadio con capacidad para más de 102 mil espectadores.

Posteriormente, el 9 de junio, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

El camino hacia el debut mundialista

La Albiceleste iniciará su participación en el Mundial el 16 de junio cuando enfrente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Posteriormente se medirá con Austria el 22 de junio en el Dallas Stadium y cerrará la fase de grupos el 27 de junio frente a Jordania, también en territorio texano.

La evolución física de Leandro Paredes será seguida de cerca por el cuerpo técnico argentino durante los próximos días, en una carrera contrarreloj para recuperar a una de las piezas importantes del mediocampo nacional.