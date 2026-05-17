Belgrano eliminó a Argentinos por penales y jugará la final ante River

Belgrano se clasificó a la final del Torneo Apertura 2026 tras superar por penales a Argentinos Juniors luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y sostener la igualdad durante el alargue. El conjunto cordobés sacó adelante una semifinal exigente y ahora enfrentará a River en la gran definición del campeonato, un duelo que genera expectativa en todo el país, incluida Catamarca.

El encuentro terminó 1-1 con goles de Facundo Jainikoski para Argentinos a los 7 minutos del primer tiempo y Nicolás Fernández para Belgrano a los 49 del complemento. En la tanda de penales, el conjunto cordobés se impuso 4-3 y selló su clasificación.

Argentinos golpeó primero

El equipo de La Paternal se había puesto en ventaja rápidamente y durante gran parte del partido pareció más cerca de quedarse con la clasificación. Generó varias situaciones para ampliar la diferencia y se encontró con respuestas decisivas del arquero Thiago Cardozo, una de las grandes figuras de la tarde en Belgrano.

En el desarrollo del juego, Belgrano tuvo una posesión del 52% frente al 48% de Argentinos, mientras que el equipo local remató 18 veces al arco contra 8 del conjunto cordobés. No se registraron tarjetas rojas.

Belgrano lo empató sobre el final

Cuando el pase parecía quedar en manos de Argentinos, Belgrano reaccionó en el cierre del tiempo reglamentario. A los 50 minutos del segundo tiempo, Nicolás Fernández marcó el 1-1 y llevó el partido al alargue en una jugada que debió ser revisada por el VAR antes de ser convalidada.

El arquero Cardozo fue clave

En el tiempo suplementario, Argentinos volvió a empujar y generó nuevas chances claras, pero volvió a encontrarse con la seguridad de Thiago Cardozo, que sostuvo a Belgrano en los momentos más complicados y permitió llegar a la definición desde el punto penal.

Belgrano jugará la final ante River

En la tanda, Belgrano fue más efectivo y aseguró la clasificación. Convirtieron Lucas Passerini, Nicolás Fernández, Emiliano Rigoni y Ramiro Hernándes, mientras que Argentinos falló tres ejecuciones a través de Gastón Verón, Gabriel Florentín y Enzo Pérez.

De esta manera, el equipo cordobés disputará la final frente a River, que eliminó a Rosario Central en la otra semifinal.