River y Belgrano jugarán la final del Apertura 2026: cuándo es y cómo se definirá el campeón

River y Belgrano disputarán la final del Torneo Apertura 2026 en un encuentro que paralizará al fútbol argentino y que será seguido de cerca por hinchas de todo el país, incluida Catamarca. La Liga Profesional confirmó que el partido se jugará el domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El encuentro será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports.

El Millonario llegó a esta instancia tras vencer 1-0 a Rosario Central en el estadio Monumental, mientras que el Pirata se metió en la definición luego de imponerse por penales ante Argentinos Juniors en La Paternal.

Por el momento, la Liga Profesional no brindó detalles sobre la venta de entradas. Solo informó que habrá una preventa exclusiva para usuarios de Tarjeta Naranja. Se espera que en las próximas horas también se anuncie el árbitro principal y el equipo arbitral que estará a cargo del partido.

El ganador del encuentro no solo obtendrá el título del Apertura: también conseguirá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones frente al ganador del Clausura, que se jugará en la segunda parte del año tras el Mundial.

La última final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes fue en marzo de 2024, cuando River venció 2-1 a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina, con Martín Demichelis como entrenador.

Cómo se definirá la final

Si el partido termina empatado en el tiempo reglamentario, se jugará un alargue de 30 minutos. En caso de persistir la igualdad, el campeón se definirá por penales.