Messi brilló con gol y asistencia en la victoria de Inter Miami ante Portland

Lionel Messi volvió a ser determinante y lideró la victoria de Inter Miami CF por 2-0 ante Portland Timbers por la fecha 14 de la MLS. Con este resultado, el equipo de la Florida alcanzó de manera transitoria a Nashville en la cima de la Conferencia Este.

El capitán argentino abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo y, once minutos más tarde, asistió a Germán Berterame para sellar el resultado definitivo.

Un presente goleador imparable

Las Garzas venían de otra noche memorable tras el triunfo 5-3 ante FC Cincinnati, partido en el que Messi marcó un doblete, dio una asistencia y alcanzó los 910 goles en su carrera profesional.

El rosarino atraviesa un momento excepcional: acumula doce goles y seis asistencias en trece partidos y llega en gran forma en la previa del Mundial.

El equipo recuperó confianza

El conjunto de Florida parece haber recuperado su mejor versión tras la salida de Javier Mascherano como entrenador hace un mes. Desde la llegada de Guillermo Hoyos, el último campeón de la MLS volvió a elevar su rendimiento y sueña con pelear nuevamente por el título.

Portland sigue sin levantar

El equipo dirigido por Phil Neville marcha en el puesto 12 de la Conferencia Oeste y continúa fuera de los puestos de playoffs. En su última presentación había empatado 2-2 ante el CF Montréal, en una temporada marcada por la irregularidad.