River comenzó a vivir la previa de la final del Torneo Apertura 2026 y, tras confirmarse la clasificación de Belgrano, publicó un mensaje en sus redes sociales que encendió la expectativa de los hinchas de todo el país, incluidos los de Catamarca.

Belgrano de Córdoba eliminó por penales a Argentinos Juniors y se convirtió en el rival del Millonario en el partido decisivo del campeonato.

"Rival confirmado para la final del Torneo Apertura 2026. Vamos todos unidos", fue el mensaje que River publicó en su cuenta oficial de X tras conocerse el resultado de la semifinal disputada en La Paternal.

river palpita la final ante belgrano con un mensaje en redes sociales

La gran final se jugará el domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y será transmitida por ESPN Premium y TNT Sports.

El ganador del encuentro no solo se consagrará campeón del Apertura, sino que también obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones frente al ganador del Clausura, que se jugará en la segunda parte del año después del Mundial.