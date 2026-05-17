Zielinski palpita la final ante River y revive un antecedente histórico que entusiasma

Ricardo Zielinski expresó su emoción tras la clasificación de Belgrano de Córdoba a la final del Torneo Apertura 2026, instancia en la que enfrentará a River Plate. El entrenador recordó el antecedente histórico de la Promoción de 2011 —cuando estaba al frente del Pirata— y vinculó ese recuerdo con el nuevo desafío que se aproxima.

"Es una final que nos recuerda algunos buenos momentos", afirmó el DT en la conferencia de prensa posterior a la victoria por penales (4-3) ante Argentinos Juniors en La Paternal.

El recuerdo de 2011 y la mirada puesta en la final

Zielinski anticipó que desde la noche del domingo comenzará la planificación del encuentro frente al equipo dirigido por Eduardo Coudet.

"No tenés la posibilidad de elegir el rival y bienvenidos sean los buenos partidos, competir con equipos buenos que nos van a marcar una línea", señaló el entrenador.

"Seguramente será un partido lindo, vibrante y parejo como todos los del fútbol argentino", agregó.

Enfocado en su equipo tras la clasificación

El técnico evitó profundizar sobre River y puso el foco en el rendimiento de su plantel tras la exigente semifinal.

"Hoy quiero hablar sobre este partido. Tuvimos un montón de cosas en contra y lo pudimos sacar adelante. Los felicito a los chicos, tenemos un grupo bárbaro", destacó.

Además, dedicó el triunfo a los hinchas y a la ciudad de Córdoba:

"El triunfo se lo dedicamos a las familias, a la gente de Córdoba que por fin va a ver una final. Siento satisfacción, llegar a la final era una meta que nosotros teníamos".

Día, hora y TV de la final del Torneo Apertura

River y Belgrano disputarán la gran final del Torneo Apertura 2026 el domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El encuentro será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports. El campeón no solo levantará el trofeo, sino que también obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y jugará el Trofeo de Campeones ante el ganador del Clausura que se disputará en la segunda parte del año, después del Mundial.