Belgrano golpeó sobre el final y se quedó con el clásico ante Talleres

Belgrano se quedó este domingo con una nueva edición del clásico cordobés al vencer 1-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, en un partido que tuvo momentos de dominio repartidos entre ambos equipos.

El conjunto dirigido por el Pirata manejó mejor la pelota y los tiempos durante la primera mitad, mientras que Talleres tomó la iniciativa después del descanso y generó las situaciones más claras del encuentro.

Cuando parecía que la "T" estaba más cerca de abrir el marcador, Belgrano encontró el gol en una de las últimas jugadas. Tras una gran contra, Ramiro Hernández definió para darle el triunfo al Pirata y desatar el festejo.

Talleres tuvo sus oportunidades, pero no pudo convertir

El equipo albiazul mostró un buen funcionamiento durante varios pasajes del partido y logró asumir el protagonismo en el segundo tiempo. Sin embargo, no consiguió aprovechar las ocasiones que generó frente al arco rival.

Del otro lado, Belgrano mostró la contundencia necesaria para aprovechar el espacio que encontró en el tramo final del clásico.

Uno de los puntos altos del ganador fue el arquero Manuel Vicentini, quien debutaba en un clásico y tuvo una actuación destacada. El guardameta respondió en más de una oportunidad y fue importante para sostener el cero cuando Talleres ejercía mayor presión.

Belgrano se afianza en la Zona B

Con esta victoria, Belgrano quedó, de momento, como líder de la Zona B y dio un paso importante en su objetivo de avanzar a la próxima fase del certamen.

Talleres, en cambio, continúa en el fondo de la Zona A y deberá buscar recuperar terreno en las próximas fechas.

El clásico volvió a quedar en manos del Pirata, que encontró la diferencia en el cierre de un partido parejo y aprovechó el mejor momento de su rival para quedarse con los tres puntos.

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