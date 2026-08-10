Central Córdoba remontó ante Unión y se metió en puestos de playoffs

Central Córdoba de Santiago del Estero logró reponerse en la segunda mitad y le dio vuelta el partido a Unión para quedarse con un triunfo por 2-1, correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 llevado a cabo en el estadio 15 de Abril de Santa Fe.

Los goles del Ferroviario los convirtieron Michael Santos y Facundo Mansilla, a los 6 y 9 minutos del complemento, respectivamente, mientras que Lucas Menossi había adelantado al Tatengue, a los 17' de la primera mitad.

Con este resultado, el elenco albinegro alcanzó la séptima plaza del Grupo A con seis puntos y sumó su segunda victoria de manera consecutiva. En tanto, el elenco santafesino permaneció en la décima posición con cuatro unidades.

Tras una triangulación en la mitad de la cancha por parte de Unión y una habilitación precisa para Menossi, el volante central se metió dentro del área y remató de derecha para poner el 1-0, resultado que se mantuvo hasta el descanso.

Sin embargo, una ráfaga de tres minutos contundentes por parte del equipo comandado por Sebastián Domínguez bastó para dar vuelta el partido: primero Santos tuvo que disparar dos veces para romper la defensa del arquero Matías Mansilla, de gran intervención en la primera acción, y luego el defensor Facundo Mansilla conectó de cabeza un centro desde la derecha para estampar el 2-1 definitivo a favor de Central Córdoba.

Ahora, el "Ferroviario" recibirá a Instituto de Córdoba el próximo domingo desde las 15:00, mientras que el "Tatengue" visitará a San Lorenzo el sábado 15 de agosto a partir de las 14:30 en el estadio Pedro Bidegain.