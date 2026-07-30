Boca busca sellar su clasificación en Chile: visita a O'Higgins con la ventaja de la ida

Boca disputará este jueves uno de los compromisos más importantes de su presente futbolístico cuando visite a O'Higgins de Chile en el encuentro de vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante del continente.

El conjunto argentino llegará al encuentro con una ventaja mínima, producto de la victoria por 1 a 0 obtenida como local en el partido de ida, resultado que le permite afrontar la revancha con mayores posibilidades de avanzar a la siguiente instancia del certamen internacional. El compromiso se jugará en el Estadio El Teniente, comenzará a las 21:30.

La conducción arbitral estará a cargo del colombiano Wilmar Roldán, mientras que su compatriota David Rodríguez será el responsable del sistema de asistencia arbitral por video (VAR).

La ventaja obtenida en el partido de ida

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a Chile con la tranquilidad de haber conseguido una diferencia en el primer encuentro de la serie. En el partido disputado como local, Boca logró imponerse por 1 a 0, gracias al gol convertido por el delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien definió tras recibir una asistencia del mediocampista y capitán Leandro Paredes.

Ese resultado le permite al conjunto argentino depender de sí mismo para obtener el pasaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

No obstante, la ventaja es mínima, por lo que el encuentro de este jueves adquiere una importancia determinante para definir cuál de los dos equipos continuará en competencia.

Los cuestionamientos tras el debut en el Clausura

Más allá del triunfo conseguido en el torneo continental, Boca llega a este compromiso envuelto en cuestionamientos por su reciente actuación en el plano local.

El Xeneize sufrió una contundente derrota por 3 a 0 frente a Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura, un resultado que estuvo acompañado por una imagen futbolística que generó críticas hacia el rendimiento del equipo.

Esa caída representó un contraste con el desempeño mostrado días antes en la Copa Sudamericana y dejó abierta la necesidad de ofrecer una respuesta positiva en el encuentro frente a O'Higgins.

El regreso de Leandro Paredes

Uno de los aspectos destacados para Boca será la presencia de Leandro Paredes, quien no participó del encuentro correspondiente al Torneo Clausura. El mediocampista y capitán recibió algunos días de descanso debido a que acumulaba varias semanas consecutivas de competencia sin interrupciones.

Su regreso representa una alternativa importante para el conjunto argentino, teniendo en cuenta que fue uno de los protagonistas del partido de ida al asistir a Miguel Merentiel en la jugada que terminó definiendo la victoria.

La expectativa estará puesta en el aporte que pueda realizar en un encuentro decisivo para las aspiraciones internacionales del club.

O'Higgins intentará revertir la serie como local

El conjunto chileno afrontará el compromiso con la obligación de revertir la desventaja obtenida en Buenos Aires. El equipo dirigido por Lucas Bovaglio tampoco llega en su mejor momento deportivo.

En su última presentación por la Liga de Primera de Chile, O'Higgins perdió 2 a 0 como visitante frente a Deportes Concepción. Tras 16 fechas disputadas, el equipo chileno ocupa el décimo lugar en el campeonato local.

Con ese panorama, buscará aprovechar la condición de local para modificar el desarrollo de la serie y mantener sus aspiraciones de continuar en la Copa Sudamericana.

Las posibles formaciones

O'Higgins tendría la siguiente alineación:

Omar Carabalí.

Luis Pavez Muñoz.

Miguel Brizuela.

Alan Robledo.

Felipe Faúndez.

Juan Leiva.

Felipe Ogaz.

Francisco González.

Bryan Rabello.

Martín Sarrafiore.

Arnaldo Castillo.

Director técnico: Lucas Bovaglio.

Por su parte, Boca formaría con:

Álvaro Montero.

Leandro Lozano.

Nicolás Figal.

Ayrton Costa.

Lautaro Blanco.

Santiago Ascacíbar.

Leandro Paredes.

Milton Delgado.

Tomás Aranda.

Miguel Merentiel.

Sebastián Villa.

Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.