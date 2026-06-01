Boca decidió no renovar el contrato de Úbeda y acelera la búsqueda de un nuevo DT

El ciclo de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors ya tiene un punto de cierre definido. En una reunión mantenida con el director deportivo Marcelo Delgado, el entrenador fue informado oficialmente de que no continuará al frente del equipo una vez que expire su vínculo contractual, previsto para el próximo 30 de junio.

La decisión fue comunicada directamente por la dirigencia y marca el comienzo de una nueva etapa en la planificación deportiva del club, que ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante para asumir la conducción del plantel profesional.

Durante el encuentro, las autoridades de Boca le expresaron a Úbeda su agradecimiento por el compromiso demostrado al asumir la conducción del equipo en un contexto particularmente complejo para la institución.

Su llegada al cargo estuvo marcada por una situación extraordinaria y profundamente dolorosa para el club: la muerte de Miguel Ángel Russo mientras se desempeñaba como entrenador de Boca. Aquel hecho provocó un fuerte impacto dentro de la institución y obligó a reorganizar rápidamente la conducción deportiva del plantel.

Fue en ese escenario donde Claudio Úbeda asumió la responsabilidad de hacerse cargo del equipo, atravesando junto al plantel uno de los momentos más delicados que vivió Boca en los últimos años.

La eliminación en la Copa Libertadores

La salida de Úbeda se produce luego de la eliminación de Boca en la Copa Libertadores, un resultado que aceleró las decisiones de la dirigencia respecto del futuro del cuerpo técnico. Con la determinación ya tomada, el presidente Juan Román Riquelme comenzó a delinear el perfil del próximo entrenador y tiene un nombre que aparece como principal objetivo para ocupar el banco de suplentes.

La intención de la conducción deportiva es que el nuevo proyecto comience cuanto antes, especialmente teniendo en cuenta que el club ya tiene prevista la pretemporada de invierno para el próximo 18 de junio.

La idea de la dirigencia es que Boca inicie esa etapa de preparación con un nuevo entrenador al frente del plantel, aunque los tiempos de negociación podrían convertirse en un factor determinante.

Néstor Lorenzo, el principal apuntado por Riquelme

El principal candidato para suceder a Claudio Úbeda es Néstor Lorenzo, actual entrenador de la selección de Colombia. El técnico argentino cuenta con un antecedente ligado a la institución, ya que tuvo un paso como futbolista de Boca entre 1996 y 1997. Esa identificación con el club, sumada a su presente profesional, lo ubica como el nombre que encabeza la lista de preferencias de la dirigencia.

Sin embargo, la posibilidad de concretar su llegada enfrenta una dificultad vinculada al calendario deportivo internacional. Lorenzo disputará la Copa del Mundo al frente del seleccionado colombiano y tiene asegurada su participación al menos hasta el 27 de junio, fecha en la que Colombia disputará su último encuentro de la fase de grupos frente a Portugal.

El panorama podría complicarse aún más si el conjunto colombiano logra avanzar a las siguientes instancias del certamen.

En ese escenario, la permanencia de Lorenzo en Estados Unidos, México o Canadá podría retrasar cualquier posibilidad de incorporación inmediata a Boca. Por ese motivo, la dirigencia deberá evaluar los tiempos y la viabilidad de una negociación que aparece como prioritaria, pero que depende de factores externos relacionados con la participación mundialista de Colombia.

Antonio Mohamed se baja de la carrera

Mientras el nombre de Néstor Lorenzo gana fuerza, otro de los entrenadores mencionados en las últimas semanas fue Antonio Mohamed. Sin embargo, el propio técnico se encargó de enfriar cualquier especulación sobre una posible llegada a Boca.

Las declaraciones se produjeron luego de que Mohamed conquistara la Copa de Campeones de la Concacaf con Toluca tras vencer por penales a Tigres.

En medio de los festejos por el título, el entrenador dejó en claro que su presente continúa ligado al club mexicano. "No es momento para hablar del futuro. Estoy acá festejando, feliz. Mi cabeza está puesta acá. Estoy muy contento, es un momento de mucha felicidad", expresó antes de la final.

Posteriormente, reforzó esa postura durante una entrevista con ESPN. "Tengo contrato con el club, estoy muy feliz. Ya organizamos la pretemporada, ya hablamos de cuándo volvemos a entrenar y de la planificación del próximo semestre. No hay nada que pensar en otra cosa", afirmó.

Sus declaraciones representan una señal clara respecto de su continuidad en Toluca y reducen las posibilidades de una llegada inmediata al conjunto xeneize.

Jorge Sampaoli también aparece en el radar

En paralelo a las alternativas ya conocidas, otro nombre comenzó a circular en el entorno de Boca. Se trata de Jorge Sampaoli, exentrenador de la Selección argentina, quien fue ofrecido al club y pasó a integrar la lista de candidatos que analiza la dirigencia.

Aunque no existen definiciones oficiales sobre su situación, su nombre se sumó a la danza de posibles reemplazantes que se abrió tras la confirmación de la salida de Claudio Úbeda.

De esta manera, Boca atraviesa una etapa de transición marcada por el cierre de un ciclo y el inicio de la búsqueda de un nuevo conductor deportivo. Con el contrato de Úbeda próximo a finalizar, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme trabaja contrarreloj para definir quién será el encargado de liderar al equipo en la próxima etapa, mientras nombres como Néstor Lorenzo, Antonio Mohamed y Jorge Sampaoli ocupan el centro de la escena en el futuro inmediato del club.