La Cancillería Argentina publicó una guía de viaje y estadía para el Mundial 2026

La Cancillería Argentina presentó una guía de viaje y estadía destinada a los ciudadanos argentinos que se trasladarán a Canadá, Estados Unidos y México con motivo del Mundial 2026. El documento reúne información práctica y recomendaciones sobre aspectos fundamentales para quienes permanecerán varios días en el extranjero durante el desarrollo de la competencia.

La guía aborda cuestiones vinculadas con documentación, asistencia consular, seguridad, alojamiento, emergencias y otros conceptos considerados de alta importancia para los viajeros que se movilizarán hacia los países organizadores del certamen.

La publicación fue elaborada en formato PDF y comprende una amplia cantidad de páginas. Incluye informes generales sobre los tres países anfitriones de la Copa del Mundo y, además, desarrolla apartados específicos con información detallada sobre las distintas ciudades estadounidenses que serán sede de partidos durante el torneo.

Un documento pensado para miles de argentinos

La difusión de esta guía se produce cuando faltan 11 días para el comienzo de una Copa del Mundo en la que la Selección argentina defenderá el título obtenido en Qatar 2022. Se espera una importante presencia de público argentino en Estados Unidos para acompañar al seleccionado nacional, así como también la llegada de personas que viajarán por motivos laborales vinculados al evento.

Frente a ese escenario, la Cancillería decidió elaborar una herramienta informativa destinada a facilitar la estadía y la circulación de los argentinos en el exterior, poniendo a disposición información relevante sobre procedimientos, normativas y situaciones que podrían presentarse durante el viaje.

Requisitos y documentación para ingresar a Estados Unidos

Uno de los capítulos más extensos del informe está dedicado a Estados Unidos, país donde la Selección argentina disputará los tres encuentros de la fase de grupos y todos los partidos eliminatorios en caso de avanzar entre los dos primeros puestos de la zona J.

La guía establece como requisitos para viajar:

• Pasaporte argentino válido y vigente.

• Visa de Estados Unidos estampada en el pasaporte.

• Pasajes de ida y vuelta.

• Comprobante de solvencia económica para afrontar la estadía y eventuales emergencias.

• Seguro médico con cobertura amplia.

• Tarjetas de crédito y débito tanto en formato físico como digital.

El documento remarca la importancia de contar con toda la documentación necesaria antes del viaje y de prever posibles contingencias mediante coberturas médicas y recursos económicos suficientes.

Qué hacer ante una emergencia

La Cancillería también dedica un apartado a la atención sanitaria y a las situaciones de emergencia que puedan surgir durante la permanencia en Estados Unidos. Entre las recomendaciones principales se destaca:

• Llamar al 911 en casos de emergencia o riesgo de vida.

• Acudir a un Centro de Atención Urgente ("Urgent Care") cuando se trate de enfermedades o lesiones leves o moderadas.

Asimismo, el informe advierte que no es posible obtener recetas médicas en farmacias, salvo que estas cuenten con un servicio de Urgent Care dentro de sus instalaciones. También señala que algunos medicamentos utilizados habitualmente en otros países podrían no estar aprobados o disponibles en territorio estadounidense.

Prevención de estafas y recomendaciones sobre alojamiento

Otro de los aspectos abordados por la guía está relacionado con la contratación de hospedajes y la prevención de posibles fraudes. Las autoridades aconsejan conservar durante todo el viaje el comprobante de alojamiento y seguir una serie de medidas preventivas para reducir riesgos al momento de realizar pagos.

Entre ellas se encuentran:

• No efectuar pagos mediante transferencias.

• Utilizar medios de pago seguros.

• Priorizar plataformas como PayPal.

• Evitar transferencias bancarias directas a terceros.

Estas recomendaciones buscan brindar mayores garantías a los viajeros frente a operaciones comerciales realizadas a distancia.

Transporte y conducción en territorio estadounidense

La movilidad aparece como otro punto relevante dentro del documento, especialmente considerando las grandes distancias que separan a las ciudades donde se disputarán los encuentros mundialistas. Como ejemplo, la guía menciona que habrá 900 kilómetros entre las ciudades en las que Argentina jugará la primera ronda del torneo.

En este contexto, la Cancillería informa que los argentinos pueden conducir libremente en Estados Unidos utilizando su licencia nacional, siempre que se encuentre vigente y en formato físico. Sin embargo, recomienda tramitar el Permiso Internacional de Conducir (International Driving Permit - IDP) para facilitar los trámites con autoridades locales y empresas de alquiler de vehículos.

Además, recuerda que cada Estado posee normativas propias relacionadas con los registros de conducir, por lo que los viajeros deberán verificar previamente las regulaciones específicas del lugar donde circularán.

Seguridad, conducta y acceso a los estadios

La guía también incluye una serie de advertencias vinculadas con la seguridad y el comportamiento esperado en espacios públicos. Entre los puntos destacados se señala que los controles de seguridad en lugares de interés general son estrictos. Asimismo, recuerda que está prohibido consumir alcohol en espacios públicos y dentro de automóviles, incluso cuando el conductor no haya ingerido bebidas alcohólicas.

El informe también enfatiza que la edad mínima para el consumo de alcohol es de 21 años.

En materia de convivencia y prevención de conflictos, la Cancillería recomienda extremar las precauciones y evitar discusiones o confrontaciones, teniendo en cuenta que la portación de armas es legal bajo determinadas condiciones y con los permisos correspondientes.

Respecto de los encuentros deportivos, el documento aclara que las entradas deberán presentarse exclusivamente en formato digital desde el teléfono móvil. También advierte que la compra de tickets por vías no oficiales puede provocar la invalidación del acceso a los estadios y derivar en posibles sanciones.

De igual manera, especifica que no se permitirá el ingreso utilizando archivos descargados, fotografías de las entradas o códigos QR impresos.

Recomendaciones finales para los asistentes

La guía incorpora además orientaciones para interactuar con las fuerzas policiales y para actuar en caso de detención. A su vez, aconseja a los espectadores llegar con suficiente antelación a los estadios para atravesar los controles de seguridad de manera ordenada y sin inconvenientes.

Finalmente, recomienda verificar previamente los horarios de apertura y cierre de cada estadio, con el objetivo de evitar contratiempos durante el desarrollo del Mundial 2026, un evento que movilizará a miles de argentinos hacia Canadá, Estados Unidos y México.