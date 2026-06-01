Juanma Cerúndolo va por otro golpe: busca los cuartos ante Berrettini en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo atraviesa la semana más importante de su carrera profesional y este lunes tendrá una nueva oportunidad para seguir escribiendo una historia que ya ocupa un lugar destacado dentro de la presente edición de Roland Garros. El argentino, ubicado en el puesto 56 del ranking mundial, se enfrentará al italiano Matteo Berrettini, número 105 del escalafón, en busca de un lugar en los cuartos de final del segundo Grand Slam de la temporada.

El encuentro, correspondiente a los octavos de final del certamen parisino, se disputará en la cancha principal y marcará un nuevo capítulo en una campaña que ya le permitió alcanzar por primera vez la segunda semana de un torneo de esta magnitud. El menor de los hermanos Cerúndolo saltará a la pista este lunes a partir de las 8:20 de la mañana con el objetivo de prolongar un recorrido que ha estado marcado por la resistencia física, la fortaleza mental y resultados de enorme impacto.

Una semana que ya quedó marcada en su carrera

La clasificación a los octavos de final representa un logro significativo para Juan Manuel Cerúndolo, quien llegó a esta instancia después de atravesar partidos de máxima exigencia y de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo.

El argentino logró instalarse entre los 16 mejores jugadores del cuadro masculino tras una serie de actuaciones que pusieron a prueba cada aspecto de su juego. Sin embargo, más allá de los resultados, el recorrido también dejó una importante carga física acumulada que aparece como uno de los factores centrales de cara al compromiso frente al italiano.

La magnitud del esfuerzo realizado en las rondas previas quedó reflejada en los tiempos de permanencia en cancha y en la intensidad de los encuentros disputados, especialmente durante los últimos días.

El desgaste físico, el principal desafío

Si hay un rival que acompaña a Cerúndolo antes de enfrentar a Berrettini, ese es el desgaste acumulado. El argentino llega a los octavos de final luego de una verdadera maratón tenística frente al español Martín Landaluce, ubicado en el puesto 69 del ranking.

El encuentro se resolvió a favor del argentino por 6-4, 6-7, 7-6, 6-7 y 7-6, en un partido que demandó cinco horas y 58 minutos de juego y que se convirtió en una de las batallas más extensas de la competencia. La victoria le permitió avanzar a una instancia histórica, aunque también dejó señales evidentes del esfuerzo realizado. La exigencia fue todavía mayor si se tiene en cuenta que pocas horas antes Cerúndolo había protagonizado el gran impacto del torneo al eliminar al número uno del ranking ATP, Jannik Sinner.

La sucesión de partidos de alta intensidad generó una carga física considerable para el tenista argentino, quien no ocultó el agotamiento que sentía tras sellar su clasificación.

"No puedo más. Estoy destruido. Me quiero ir a dormir, no sé qué decir, se me apagó la batería", expresó el jugador nacional al finalizar su último compromiso. Sus palabras reflejaron con claridad el nivel de exigencia que implicó llegar hasta esta instancia y el enorme esfuerzo realizado para mantenerse en carrera dentro de uno de los torneos más importantes del circuito mundial.

Berrettini, un rival de características diferentes

Del otro lado de la red estará Matteo Berrettini, quien alcanzó los octavos de final luego de eliminar al argentino Francisco Comesaña, ubicado en el puesto 114 del ranking mundial.

El enfrentamiento presenta un interesante contraste de estilos sobre el polvo de ladrillo parisino. Mientras Cerúndolo construye gran parte de su juego a partir de la consistencia, la regularidad y la capacidad para sostener largos intercambios desde el fondo de la cancha, Berrettini apuesta por un tenis mucho más agresivo y directo. Las principales armas del italiano pasan por la potencia de su servicio y la contundencia de su derecha, recursos con los que buscará tomar la iniciativa desde el comienzo de los puntos y evitar que los intercambios se extiendan.

Por su parte, el argentino intentará apoyarse en sus características habituales:

• Pasar una gran cantidad de pelotas.

• Cometer pocos errores no forzados.

• Extender los puntos.

• Llevar el partido a un ritmo de desgaste progresivo.

La oposición entre ambos estilos agrega un atractivo especial a un encuentro que tendrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Un antecedente inexistente y muchas incógnitas

Otro elemento que incrementa la expectativa en torno al partido es la ausencia de antecedentes entre ambos jugadores en el circuito profesional.

Cerúndolo y Berrettini nunca se enfrentaron oficialmente, por lo que el choque de octavos de final abrirá un historial completamente nuevo.

La falta de referencias directas añade un componente de incertidumbre a la previa y obliga a ambos tenistas a adaptarse sobre la marcha a las características del rival. En ese contexto, el argentino buscará apoyarse en la confianza acumulada durante una semana que ya le permitió alcanzar hitos inéditos dentro de su carrera profesional. Del otro lado aparecerá un rival con recursos ofensivos capaces de imponer condiciones rápidamente.