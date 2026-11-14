Tras la derrota ante Uruguay, la Selección argentina prepara el amistoso con Costa Rica

Tras la derrota por 2-1 ante Uruguay en la Bombonera, la Selección argentina retomará este sábado los entrenamientos con la mirada puesta en el amistoso frente a Costa Rica. El equipo dirigido por Lionel Scaloni trabajará desde las 11 en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, en una práctica a puertas cerradas.

Se espera que la actividad sea liviana, especialmente para los futbolistas que sumaron minutos el viernes por la noche en el clásico rioplatense. En paralelo, el entrenador comenzará a evaluar variantes para el próximo compromiso, tal como anticipó en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

"El martes haremos algunos cambios, es evidente que eso es lo que vamos a hacer. Algunos pueden repetir, me parece justo. Algunos chicos me han gustado, es de lo que se trata esto: de repetir y que sumen partidos", señaló Scaloni.

El plantel volverá a entrenarse el domingo por la tarde y el lunes por la mañana viajará a Córdoba. Una vez en esa provincia, realizará una nueva práctica, aunque todavía no se confirmaron el lugar ni el horario.

El amistoso ante Costa Rica será una nueva oportunidad para que Scaloni pruebe alternativas y evalúe las opciones de recambio del equipo nacional, en una etapa marcada por la ausencia de Lionel Messi. La semana pasada, además, el entrenador renovó su contrato con la Selección hasta 2030.

Cómo sigue la agenda de la Selección argentina

Sábado 14 de noviembre

11:00: entrenamiento a puertas cerradas en el predio de Ezeiza.

Domingo 15 de noviembre

Entrenamiento por la tarde, con horario a confirmar.

Lunes 16 de noviembre

Viaje por la mañana a Córdoba.

Entrenamiento en la provincia, con lugar y horario a confirmar.

Cuándo juega Argentina ante Costa Rica

La Selección argentina enfrentará a Costa Rica el martes 17 de noviembre, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El encuentro será el segundo amistoso de esta ventana internacional y permitirá al cuerpo técnico continuar con las pruebas de jugadores y variantes tácticas. Según la información difundida, todavía hay entradas disponibles a través de la plataforma Deportick.