Manu La Serna jugará el Road to Australia y se medirá con figuras del tenis internacional

El tenista catamarqueño Juan Manuel La Serna, ubicado en el puesto 216 del ranking ATP, fue invitado oficialmente a participar del Road to Australia, un torneo relámpago que reunirá a destacados representantes del tenis argentino y sudamericano. La competencia se disputará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y será una oportunidad para que el jugador de 22 años se mida por primera vez con figuras de alto nivel internacional.

La invitación llega después de una destacada temporada para La Serna, quien viene de consagrarse campeón de la gira sudamericana del Challenger Tour en Villa María, Córdoba. Por su rendimiento, ocupará el lugar de duodécimo participante y comenzará su recorrido desde los octavos de final, con un rival que se definirá mediante sorteo.

Entre los jugadores anunciados para el certamen se encuentran Luciano Darderi, Román Burruchaga, Alejandro Tabilo, Tomás Etcheverry, Thiago Tirante, Sebastián Báez y Mariano Navone, entre otros representantes del circuito.

El torneo se jugará sobre la misma superficie y con pelotas idénticas a las que se utilizan en el Abierto de Australia, como parte de la preparación para el primer Grand Slam de la temporada.

La Serna continúa su gira por Uruguay

Mientras se prepara para esta competencia, el catamarqueño entrenó durante la semana en Buenos Aires y este sábado viajó por vía marítima a Montevideo, Uruguay, para continuar con su participación en la gira de torneos Challenger 75 de la temporada 2026.

Una vez finalizada esta etapa, comenzará la preparación para el Abierto de Australia, un desafío que podría representar otro hito para el deporte catamarqueño, con la posibilidad de contar con un representante provincial en un torneo de Grand Slam.

La Serna también expresó su agradecimiento a los distintos sectores del deporte de Catamarca que acompañan y colaboran de manera permanente con su carrera profesional.