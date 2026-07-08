Boca le ganó a Athletico Paranaense en el primer amistoso oficial de la era Arruabarrena

Boca derrotó a Athletico Paranaense de Brasil por 1-0 en un amistoso chato en el que el entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena pudo parar su primer once titular, en el comienzo de su segundo ciclo en el club.

El único gol de un partido disputado en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta fue marcado por el lateral Lautaro Blanco, con un gran remate a los 29 minutos de la primera parte.

Además, el elenco brasileño terminó el partido con un hombre menos luego de una dura infracción cometida por el guardameta Santos, cuando 14 minutos pasaban del segundo tiempo.

Con Arruabarrena al mando del equipo, Boca encarará el inicio del segundo semestre con un duelo por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Sarmiento, el próximo miércoles 15 de julio desde las 18:00, en el estadio Marcelo Bielsa, propiedad de Newell's.

La primera leve llegada del partido fue de Boca, a los 16 minutos, con un centro del lateral Lautaro Blanco que se cerró sin que nadie pudiera empujarlo al gol, aunque terminó en las manos del arquero Santos.

Tres minutos después, el extremo Stiven Mendoza encontró un hueco en la defensa rival por la izquierda, llegó hasta el fondo y metió el centro buscapié para el delantero Renan Peixoto, que anticipó al primer palo pero no definió con precisión.

El "Xeneize" abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo, cuando el lateral Lautaro Blanco recibió el rebote de un tiro de esquina, se acomodó a algunos metros del área grande y sacó un remate alto y violento, que tocó el travesaño antes de cruzar la línea de gol.

A los 40 minutos, un ataque desde la izquierda hasta la derecha le llegó al lateral Leandro Lozano, que remató desde afuera del área como lo caracteriza, aunque su disparo salió desviado por encima del travesaño.

El primer acercamiento del complemento fue de Paranaense, cuando el delantero Jorge Rivaldo quedó libre por el costado izquierdo luego del achique desacoplado de la defensa del equipo argentino, pero su remate salió apenas ancho por el primer palo.

Athletico Paranaense se quedó con 10 hombres a los 14 minutos del segundo tiempo, luego de una brutal patada del arquero Santos contra la cara del juvenil delantero Leonel Flores, mientras caía tras rechazar una pelota alta fuera del área.

En el tiro libre consecuente, al borde del área, el delantero Ángel Romero intentó colocar la pelota contra el ángulo izquierdo del ingresado arquero Matheus Soares, con un disparo que rozó el palo.

El conjunto brasileño tuvo su llegada de mayor peligro a los 19 minutos de la segunda parte, mediante un remate alto y lejano del volante Joao Cruz, que el guardameta Leandro Brey pudo desviar por encima del poste horizontal.