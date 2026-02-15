El feroz cruce entre Leandro Paredes y Leonardo Heredia

El estadio Alberto J. Armando fue escenario de una jornada cargada de fricción y escaso vuelo futbolístico durante la quinta fecha del Torneo Apertura. Lo que debía ser una oportunidad para que Boca Juniors enderezara su rumbo tras un inicio de temporada irregular, terminó convirtiéndose en un foco de conflicto y preocupación. El centro de la escena no estuvo ocupado por el festejo de goles, ya que el marcador permaneció inalterable, sino por un intenso cruce verbal y físico que protagonizaron Leandro Paredes y Leonardo Heredia, reflejando la alta temperatura que se vivió en el campo de juego y el nerviosismo de ambos planteles ante la paridad.

El incidente de mayor gravedad se produjo justo antes de que los equipos se retiraran al descanso, cuando una acción polémica en el centro del campo de juego encendió las alarmas. Todo comenzó tras una intervención vehemente de Leandro Paredes, quien realizó una barrida sobre Franco Amarfil. Al caer, el mediocampista del Xeneize pateó por detrás a Leonardo Heredia, lo que provocó una reacción inmediata del delantero del Calamar. Ambos futbolistas quedaron frente a frente en un fuerte intercambio de insultos y empujones en el círculo central, obligando a la intervención del árbitro Sebastián Zunino. El juez, buscando retomar el control del encuentro, decidió amonestar a Heredia antes de enviar a ambos conjuntos a los vestuarios.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llegaba a este compromiso con la imperiosa necesidad de sumar puntos, pero se encontró con obstáculos significativos desde la planificación táctica. Boca enfrentaba el duelo con bajas sensibles en su línea ofensiva, un factor que condicionó notablemente su capacidad para generar situaciones de peligro real frente al arco rival. Durante la primera etapa, el desarrollo del juego se inclinó levemente a favor de Platense en cuanto a aproximaciones peligrosas. El conjunto visitante logró establecer una mayor presencia en el área xeneize y construyó conexiones ofensivas que, aunque no lograron quebrar el cero, pusieron en evidencia las dificultades del local para imponer su ritmo.

A pesar de jugar en su propia cancha, Boca no consiguió encontrar los espacios necesarios para vulnerar la sólida defensa planteada por el conjunto de Vicente López. Salvo por algunos intentos aislados en el comienzo del complemento, el desarrollo del partido estuvo marcado por la ausencia de grandes oportunidades de gol. Ambos equipos salieron al descanso en igualdad, pero con desafíos claros: mientras Boca Juniors buscaba soluciones para destrabar el partido, Platense intentaba capitalizar su leve superioridad en llegadas. Finalmente, el segundo tiempo transcurrió entre intenciones que nunca llegaron a concretarse en el marcador final.

El desenlace del encuentro trajo consigo una imagen que genera preocupación en el cuerpo técnico xeneize. Leandro Paredes, pieza fundamental y campeón del mundo y de América con la selección argentina, debió pedir el cambio a los 84 minutos de juego. En su lugar ingresó Milton Delgado, mientras que el exjugador de la Roma y el PSG debió ser tratado con hielo en su tobillo derecho apenas llegó al banco de suplentes. Su rendimiento, por debajo de lo habitual, fue un indicio de que el volante central jugó condicionado por una lesión, algo que él mismo se encargó de confirmar en su contacto con la prensa al finalizar la jornada.

En medio de una Bombonera que despidió al equipo con una sonora silbatina, el capitán de 31 años dio la cara para analizar el presente del club. Paredes expresó con crudeza que duele realizar este tipo de partidos y remarcó la necesidad de hacer una profunda autocrítica para mejorar de cara al futuro. El volante reconoció que viene arrastrando una molestia física persistente, pero subrayó que es parte de la dinámica del deporte y que siempre intentará dar lo mejor de sí cuando le toque jugar. A pesar del sabor amargo por el resultado y el rendimiento personal, el referente enfatizó que el grupo se encuentra fuerte y unido para revertir la situación en las próximas fechas.