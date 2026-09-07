Boca prepara su duelo con San Pablo y Arruabarrena recibió una buena noticia sobre Paredes

Boca dejó atrás rápidamente el empate ante Gimnasia de Mendoza y ya concentra toda su atención en uno de los partidos más importantes de la temporada. Este martes recibirá a San Pablo en La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y Rodolfo Arruabarrena prepara una formación con varios regresos.

Entre ellos estará Leandro Paredes, uno de los futbolistas fundamentales para el funcionamiento del mediocampo. El volante había sido preservado en el último encuentro luego de sufrir una contractura durante el partido frente a Vélez.

Paredes había integrado el banco de suplentes ante Gimnasia, pero el entrenador decidió no utilizarlo para evitar una sobrecarga antes del compromiso internacional.

Paredes se recuperó y estará disponible ante San Pablo

La evolución del mediocampista generó tranquilidad en el cuerpo técnico. Paredes se entrenó con normalidad y no presenta una lesión que le impida jugar, por lo que todo indica que será titular frente al conjunto brasileño.

Después del empate ante Gimnasia, Arruabarrena explicó por qué había decidido llevarlo al banco y no hacerlo ingresar.

"Fue al banco por una necesidad. Se está recuperando bien, ayer entrenó bien. Si no, no lo llevo al banco", señaló el entrenador.

Además, el técnico hizo referencia al desgaste que viene acumulando el futbolista y explicó que la molestia apareció en un contexto de mucha exigencia.

"Viene de una prolongada actividad y cuando los partidos son intensos como los estamos teniendo, es normal que un jugador sienta el cansancio, pero está bien", sostuvo.

El equipo que prepara Arruabarrena

Con Paredes en condiciones, Arruabarrena prepara una formación similar a la que suele utilizar en los partidos de mayor exigencia.

En la defensa regresarían Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco, quienes fueron preservados frente a Gimnasia de Mendoza.

En la mitad de la cancha también habría modificaciones. Santiago Ascacibar y Leandro Paredes volverían a la titularidad, mientras que Tomás Belmonte completaría el mediocampo.

Más adelante se ubicaría Alan Velasco. La principal incógnita está en el acompañante de Miguel Merentiel, con Leonel Flores y Sebastián Villa como alternativas para ocupar ese lugar.

De esta manera, la formación que se perfila para enfrentar a San Pablo es:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Leonel Flores o Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

Milton Delgado, afuera del primer partido

La situación de Milton Delgado es diferente. El mediocampista sufrió una distensión muscular antes del encuentro ante Racing y tiene un período de recuperación estimado en 21 días.

El futbolista no fue convocado para enfrentar a Gimnasia de Mendoza y tampoco estará en la ida frente a San Pablo.

Arruabarrena ya había anticipado que el objetivo es que Delgado pueda recuperarse para la revancha.

"La idea es que Milton Delgado esté para el segundo partido. Hablaremos mañana y veremos las sensaciones", explicó el entrenador.

Boca, así, se prepara para un duelo determinante en La Bombonera, con la intención de conseguir una ventaja en el primer capítulo de la serie ante San Pablo y llegar con mayores posibilidades a la revancha.

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