Francisco Cerúndolo va por los cuartos de final del US Open ante Alexander Blockx

Francisco Cerúndolo afronta un nuevo cruce clave en el Abierto de Estados Unidos. Luego de lograr una de las victorias más impactantes de su carrera tras remontar dos sets en contra frente al estadounidense Taylor Fritz, el tenista argentino se mide en los octavos de final de Flushing Meadows ante la joven promesa belga Alexander Blockx.

El encuentro está programado en el Arthur Ashe Stadium no antes de las 14:00 (hora de Argentina) y la transmisión se podrá ver en directo a través de las señales de ESPN y vía streaming por la plataforma Disney+.

El historial entre ambos registra un solo antecedente en el circuito profesional, con saldo favorable para el europeo. El único cruce se dio en abril de este año durante el Masters 1000 de Madrid, donde el belga se impuso en sets corridos sobre superficie de polvo de ladrillo, por lo que el duelo de esta tarde marcará el primer enfrentamiento de la serie en canchas rápidas.

Para el porteño, ubicar su nombre en esta instancia del certamen norteamericano representa un hito dentro de su trayectoria, logrando meterse por primera vez en la segunda semana de Nueva York.

Cerúndolo quedó como el único representante argentino en el cuadro principal de singles masculino tras la derrota de Tomás Etcheverry ante Alex Michelsen, en tres sets.

En tanto, el cuadro masculino del certamen neoyorquino ya empezó a definir a sus principales candidatos en la zona alta de la llave. El español Carlos Alcaraz logró con autoridad su pase hacia los cuartos de final, luego de una larga inactividad por lesión.

Con la atención centrada en la pista central de Flushing Meadows, Cerúndolo saltará al court con la ilusión de estirar su gran presente y meterse por primera vez en su carrera entre los ocho mejores tenistas de un torneo de esta categoría.