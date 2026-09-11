Boca vs. Central Córdoba: a qué hora juega hoy el Xeneize y cómo verlo

El partido representa una nueva oportunidad para el Xeneize de sumar puntos en el campeonato, en un contexto en el que ocupa actualmente el octavo lugar de la tabla de posiciones de su zona, con 11 unidades. La campaña de Boca hasta el momento está compuesta por:

2 victorias.

5 empates.

1 derrota.

11 puntos.

8° puesto del Grupo A.

En su última presentación por el torneo local, el conjunto de la Ribera empató 2 a 2 con Gimnasia de Mendoza, como visitante. Los goles de Boca fueron convertidos por Alan Velasco y Kevin Zenón, mientras que Ignacio Sabatini y Esteban Fernández marcaron para el conjunto mendocino.

El Xeneize llega, además, con el antecedente reciente de haber derrotado a San Pablo por 1 a 0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, resultado que se suma al escenario previo a su compromiso de este viernes.

Central Córdoba llega con urgencias

Del otro lado estará Central Córdoba, que atraviesa una situación diferente en el Grupo A. El Ferroviario se encuentra en el penúltimo puesto, con siete unidades, las mismas que tiene Estudiantes de La Plata.

La diferencia de gol es la que determina las posiciones entre ambos equipos: Estudiantes registra -1, mientras que Central Córdoba tiene -4. El conjunto santiagueño viene de perder 1 a 0 frente a Independiente, en Santiago del Estero. El único gol del encuentro fue convertido por Leonardo Godoy.

La actualidad reciente del Ferroviario también refleja dificultades para conseguir resultados. Perdió tres de los últimos cuatro compromisos que disputó y, además, forma parte del grupo de equipos que pelea por no descender a la Primera Nacional.

De esta manera, el encuentro en La Bombonera enfrenta a dos equipos que llegan con necesidades diferentes, pero con la obligación de buscar un resultado positivo: Boca para mejorar su ubicación en el Grupo A y Central Córdoba para intentar salir de la zona baja y afrontar su lucha por la permanencia.

El último enfrentamiento terminó con triunfo de Boca

El antecedente más reciente entre ambos equipos se produjo el 2 de mayo de este año, también en el marco de una novena fecha, aunque correspondiente al Torneo Apertura.

En aquella oportunidad, Boca se impuso por 2 a 1. Los goles del conjunto Xeneize fueron marcados por Alan Velasco y Milton Giménez, mientras que Michael Santos convirtió el descuento para Central Córdoba.

El resultado dejó a Boca como ganador del último duelo entre ambos clubes antes del partido de este viernes. Sin embargo, el antecedente más reciente disputado en el barrio porteño de La Boca es otro. El 21 de septiembre de 2025, ambos equipos se enfrentaron por el Clausura y terminaron empatados 2 a 2.

Para Boca marcaron Miguel Merentiel y Rodrigo Battaglia, mientras que Iván Gómez y José Florentín anotaron para el conjunto santiagueño. Los dos antecedentes permiten establecer una referencia reciente entre los protagonistas, aunque el encuentro de este viernes volverá a poner en juego tres puntos correspondientes al Grupo A del Clausura 2026.

Hora, estadio, árbitro y televisación

El partido entre Boca y Central Córdoba está programado para las 21.30, horario argentino, y se jugará en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera.

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Para acceder al contenido será necesario tener contratado el "Pack Fútbol". Además, existe la posibilidad de seguir el desarrollo del encuentro mediante el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Un duelo con necesidades distintas

Boca afrontará el compromiso ubicado en el octavo lugar de su grupo y con 11 puntos, después de una campaña en la que consiguió dos triunfos, cinco empates y sufrió una derrota. El empate ante Gimnasia de Mendoza fue su última actuación en el Clausura, mientras que la victoria sobre San Pablo por la Copa Sudamericana constituye su antecedente internacional más reciente.

Central Córdoba, en cambio, llega desde el penúltimo lugar del Grupo A, con siete unidades y una diferencia de gol de -4. La derrota frente a Independiente profundizó una racha en la que perdió tres de sus últimos cuatro partidos y que se desarrolla en medio de su pelea para evitar el descenso a la Primera Nacional.

El escenario será La Bombonera, donde el Xeneize recibirá a un rival que necesita sumar. Con el antecedente favorable del triunfo 2 a 1 registrado el 2 de mayo y el recuerdo del empate 2 a 2 del 21 de septiembre de 2025 en el barrio de La Boca, ambos equipos volverán a encontrarse este viernes.

Boca y Central Córdoba jugarán desde las 21.30 por la fecha 9 del Grupo A del Torneo Clausura 2026, en un partido que tendrá a Yael Falcón Pérez como árbitro y que será televisado por ESPN Premium.