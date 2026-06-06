Franco Colapinto mejoró en la clasificación y largará 14° en el Gran Premio de Mónaco

En Mónaco no hay margen para especular. En el circuito más corto y trabado del calendario de la Fórmula 1, la clasificación suele ser tan importante como la carrera. Las estrechas calles del Principado, las bajas velocidades en las curvas y la escasez de oportunidades de sobrepaso convierten a cada vuelta rápida en un factor determinante.

Con ese escenario, Franco Colapinto afrontó una jornada clave en la clasificación del Gran Premio de Mónaco. El piloto argentino sabía que una buena posición de partida podía marcar el destino de su fin de semana.

La actividad comenzó con cautela para Alpine en la Q1. Tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly completaron cuatro vueltas antes de regresar a boxes. Mientras Charles Leclerc dominaba los tiempos con un registro de 1m14s141, el francés quedaba a 1s584 y el argentino a 1s756.

La mejora era obligatoria y llegó en el momento indicado. Con neumáticos blandos nuevos, Colapinto marcó 1m15s186 cuando restaban cinco minutos para el final de la tanda. El tiempo lo ubicó provisionalmente en el 14° puesto, aunque poco después cayó al 17° lugar y quedó momentáneamente eliminado.

En su último intento apareció su mejor versión. Con una vuelta de 1m14s573, el argentino escaló hasta la 13ª posición y aseguró su clasificación a la Q2. Minutos más tarde, un accidente del brasileño Gabriel Bortoleto provocó una bandera roja a falta de 2m11s para el cierre, dejando sin margen para nuevos intentos.

La interrupción selló el pase de Colapinto a la siguiente instancia y dejó eliminados a Esteban Ocon, Sergio Pérez, Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll. En la parte alta de la tabla dominaban Leclerc, Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli.

La Q2 presentó un desafío aún mayor. Alpine repitió la estrategia de regresar a boxes tras las primeras vueltas lanzadas, pero el panorama era más complejo. Williams y Audi mostraron un rendimiento superior al esperado y elevaron la exigencia para ingresar al top 10.

En los primeros intentos, Gasly ocupaba el 13° lugar y Colapinto el 15°, apenas por delante de Bortoleto, que no pudo volver a pista tras su accidente.

En el intento decisivo llegaron las mejoras. Gasly registró 1m13s762 y se ubicó noveno, mientras que Colapinto marcó 1m13s995 para colocarse 13°. Aunque logró bajar considerablemente su tiempo, el argentino no consiguió ingresar a la Q3.

Finalmente, los eliminados en la segunda tanda fueron Alex Albon, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto.

De esta manera, el piloto argentino cerró una clasificación positiva pero insuficiente para meterse entre los diez mejores. En un circuito donde la posición de partida suele ser determinante, Colapinto largará desde el 13° puesto y deberá apoyarse en la estrategia, la gestión de neumáticos y cualquier oportunidad que surja para avanzar en una de las carreras más emblemáticas del campeonato.