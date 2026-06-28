Bubista, DT de Cabo Verde, elogió a Messi: "Es un orgullo poder medirnos con Argentina"

La selección de Cabo Verde comenzó a vivir la previa del partido más importante de su historia. Tras lograr una clasificación inédita a los 16avos de final del Mundial 2026, el entrenador Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista, aseguró que enfrentar a la Argentina representa un orgullo para todo el país y destacó la figura de Lionel Messi.

El conjunto africano avanzó como uno de los mejores segundos de la fase de grupos luego de conseguir tres empates consecutivos y se medirá el próximo viernes con el equipo dirigido por Lionel Scaloni en el Hard Rock Stadium de Miami.

"Es un orgullo poder medirnos con Argentina. Es un país donde tenemos lazos históricos, muchos caboverdianos han emigrado a Argentina, pero es nuestra voluntad hacer las cosas según nuestra identidad", expresó Bubista en conferencia de prensa tras la clasificación.

El entrenador de 56 años también se refirió a la presencia de Messi y reconoció la magnitud del desafío. "Vamos a jugar con responsabilidad, sabiendo que Argentina tiene a Lionel Messi, que para muchos es el mejor de todos los tiempos", afirmó.

Además, remarcó lo que significa este cruce para su país. "Para todos los caboverdianos es motivo de alegría. Poder jugar contra Argentina y Messi en una eliminatoria es excelente", sostuvo.

Bubista destacó que el histórico recorrido de Cabo Verde no fue producto de la casualidad y aseguró que el plantel siempre creyó en sus posibilidades. "Pensábamos que era posible. El equipo tenía este ánimo de mostrar esto a todo el mundo. Somos un país pequeño, pero luchamos por lo que queremos lograr", señaló.

Finalmente, el técnico resaltó cuál considera que es la principal fortaleza de su selección de cara al compromiso frente a la Albiceleste. "La unión de nuestro equipo, mucha fuerza mental", concluyó.

Argentina y Cabo Verde se enfrentarán el viernes 3 de julio desde las 19:00 (hora argentina) por los 16avos de final del Mundial 2026, en un duelo que marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones.