"Coyote" Villagra conquistó el Rally del Poncho y Augusto D'Agostini quedó tercero

El Rally del Poncho, correspondiente a la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Rally, concluyó con una nueva consagración de Federico "Coyote" Villagra, quien se quedó con la victoria luego de un fin de semana en el que sostuvo un ritmo competitivo que le permitió conservar la punta hasta el final de la competencia.

La prueba se desarrolló en escenarios del departamento Capayán, recorriendo los sectores de San Pedro, Las Palmas y Concepción, además de un tramo en la Capital, con el especial disputado en El Fariñango.

Después de la disputa de la primera etapa durante la jornada del sábado, el domingo ofreció seis pruebas especiales que terminaron definiendo la clasificación general.

Villagra comenzó la jornada dominical adjudicándose el primer tramo del día, ratificando el liderazgo que había construido durante la etapa inicial y manteniéndose como el principal candidato a quedarse con la victoria.

Un domingo de alta competencia

La definición del Rally del Poncho estuvo marcada por una intensa disputa en cada uno de los parciales. Tras el primer triunfo de Villagra en la jornada, Miguel Baldoni y Gastón Pasten lograron quedarse con los tramos que completaron el rulo matutino, demostrando que la pelea por la clasificación general permanecía abierta.

Sin embargo, antes del mediodía, el "Coyote" Villagra volvió a imponerse en otra prueba especial, un resultado que le permitió conservar la vanguardia de la competencia y administrar la ventaja conseguida sobre sus principales perseguidores.

En el cierre de la carrera fue Miguel Baldoni, representante puntano, quien consiguió adjudicarse los dos últimos parciales del recorrido, aunque esos resultados no fueron suficientes para modificar el liderazgo alcanzado por Villagra.

Una definición ajustada

La clasificación general reflejó una de las definiciones más ajustadas de la temporada. Federico Villagra, navegado por Diego Curletto, completó el recorrido con un tiempo total de 1h05m56s4, registro que le permitió obtener su cuarto triunfo consecutivo.

La diferencia sobre el segundo clasificado fue mínima. El binomio integrado por Gastón Pasten y Matías Ramos, ambos con Skoda, finalizó en la segunda posición a 4,8 segundos del ganador.

El tercer lugar quedó en manos del representante catamarqueño Augusto D'Agostini, acompañado por Juan Pablo Carrera, también con Skoda, quien concluyó la competencia a 53,2 segundos del vencedor.

El resultado permitió a D'Agostini completar el podio tanto en la clasificación general como en la clase RC2, luego de un fin de semana en el que se mantuvo constantemente entre los principales protagonistas de la prueba.

El protagonismo del representante catamarqueño

La actuación de Augusto D'Agostini fue uno de los aspectos destacados del Rally del Poncho. Compitiendo junto a Juan Pablo Carrera, el piloto catamarqueño logró sostener un rendimiento que le permitió ubicarse durante gran parte de la competencia entre los primeros puestos.

Finalmente, ese desempeño se tradujo en un tercer puesto en la clasificación general y también en la categoría RC2, completando el podio de la fecha válida por el Campeonato Argentino de Rally. El resultado reafirmó el protagonismo del binomio local en una competencia desarrollada parcialmente sobre caminos catamarqueños.

Así quedó el Top 10 de la clasificación general

La clasificación final del Rally del Poncho quedó conformada de la siguiente manera:

1° Federico Villagra - Diego Curletto.

2° Gastón Pasten - Matías Ramos , a 4,8 segundos.

, a 4,8 segundos. 3° Augusto D'Agostini - Juan Pablo Carrera , a 53,2 segundos.

, a 53,2 segundos. 4° Miguel Baldoni.

5° Diego Micelli.

6° Valentín Folledo.

7° Santino Rossi.

8° Carlos Bello.

9° Rubén Montoro.

10° Meliza Predevello.

La definición de la clase RC4

La competencia también tuvo novedades importantes en la clase RC4. El binomio integrado por Mario Sampayo y Vicente Andreatta, que competía con Peugeot, debió abandonar la prueba durante la jornada del sábado, luego de haber finalizado la primera etapa ocupando el segundo puesto de la categoría.

Con esa baja, la victoria quedó para Guillermo Ambrosio y Franco Amaya, también a bordo de un Peugeot.

La segunda posición fue para Arturo Ortiz y Víctor Aguilera, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Carlos Cataldo y Damián Cabral, completando un podio integrado exclusivamente por vehículos de la marca Peugeot.

La próxima cita del campeonato

Concluida la cuarta fecha del calendario, el Campeonato Argentino de Rally ya tiene confirmada su próxima escala. La quinta fecha será el Rally del Jaaukanigás, que se disputará en Reconquista, provincia de Santa Fe, el 2 de agosto.

La competencia marcará una nueva oportunidad para que los protagonistas del campeonato continúen sumando puntos en una temporada que mantiene una intensa disputa en las principales categorías.