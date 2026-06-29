El Kun Agüero respaldó a Lautaro Martínez en la Selección argentina

La Selección argentina venció a Jordania y cerró el Grupo J del Mundial 2026 con puntaje ideal. Con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, los dirigidos por Scaloni sumaron su tercer triunfo tras superar a Argelia y Austria. En ese sentido, Sergio Agüero sorprendió al apoyar al "Toro" por sus características personales.

Lautaro Martínez alterna en el ataque de la Albiceleste, y de penal tuvo su debut en las redes por Copas del Mundo ante Jordania. Scaloni sigue alinéandolo, a veces como la única referencia ofensiva del equipo y, sino, junto a Julián Álvarez o Messi, por mencionar algunos posibles nombres.

"No opino igual que muchos colegas. Si yo soy técnico, a Lautaro lo pondría todos los partidos por más que no haga goles", defendió Agüero al delantero de Inter de Milán, que suele ser cuestionado por sus actuaciones en la selección. En ese sentido, el Kun amplió: "Yo creo que Argentina necesita un '9' y Julián Álvarez, para mí, no es un '9' de área".

El exatacante de Manchester City y Atlético Madrid, entre otros, continuó comparando a la "Araña" con el "Toro". "Julián puede jugar por afuera, de segunda punta o con Leo también", analizó y destacó la cantidad de opciones que tiene la Albiceleste en su frente ofensivo.

Qué dijo el Kun Agüero sobre Lautaro Martínez tras su primer gol en el Mundial 2026

"Me alegra su gol porque hace que, como delantero, le dé más confianza para el próximo partido. Yo lo dejaría siempre", concluyó Sergio Agüero acerca del surgido en Racing. Desde los doce pasos, Lautaro Martínez estiró la ventaja argentina ante Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

El Kun hizo 42 goles y dio 13 asistencias con la selección Mayor, y está entre los máximos artilleros de la Albiceleste. El "Toro" lleva 38 tantos representando a su país, pero frente a Jordania celebró su primer grito sagrado en Copas del Mundo. A sus 28 años se consolidó como uno de los delanteros más letales del fútbol internacional, y en Inter es ídolo total.