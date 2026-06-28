Tapia y Coello tricampeones en Valladolid: vencieron otra vez a Chingotto y Galán

El Valladolid P2 volvió a tener como desenlace el enfrentamiento más repetido de las últimas tres temporadas en el pádel mundial. Agustín Tapia y Arturo Coello se midieron nuevamente con Federico Chingotto y Alejandro Galán para definir al campeón de un torneo que volvió a enfrentar a las dos mejores parejas del circuito.

En un duelo de máxima exigencia, los números uno del ranking lograron imponerse para conquistar un nuevo título y escribir otro capítulo destacado en su trayectoria conjunta. La victoria les permitió proclamarse tricampeones en Valladolid, después de haber ganado también las ediciones 2024 y 2025, consolidando una hegemonía que volvió a ratificarse en la edición 2026.

El festejo tuvo además un significado especial para Arturo Coello, quien volvió a levantar el trofeo en su ciudad natal, convirtiendo la consagración en un momento particularmente emotivo.

Una final marcada por la solidez de los número uno

El partido presentó un desarrollo en el que los ataques se impusieron con claridad sobre las defensas. En ese contexto, ambas parejas consiguieron sostener sus respectivos servicios durante buena parte del encuentro, reduciendo al mínimo las oportunidades para quebrar.

Con el marcador equilibrado, el momento decisivo llegó en el décimo juego del primer set.

Fue allí donde Tapia y Coello aprovecharon una de las escasas ocasiones disponibles para quebrar el servicio de sus rivales y quedarse con la primera manga por 6-4. Ese golpe representó un punto de inflexión en la final, ya que permitió a los líderes del ranking tomar el control del encuentro frente a una de las parejas más competitivas del circuito.

Un segundo set con momentos decisivos

La segunda manga mantuvo la intensidad del comienzo y ofreció nuevas oportunidades para ambos equipos. Los dirigidos por Jorge Martínez dispusieron de una ocasión importante en el quinto juego, cuando generaron hasta tres oportunidades de quiebre.

Sin embargo, Tapia y Coello respondieron con firmeza y lograron neutralizar cada una de esas posibilidades, sosteniendo un servicio que se convirtió en uno de los pilares de toda la campaña en Valladolid.

Poco después se produjo otro de los momentos destacados de la definición. Federico Chingotto solicitó asistencia médica debido a las indisposiciones que, según se indicó, lo acompañaron durante todo el fin de semana.

Tras la reanudación del encuentro, los Golden Boys encontraron el quiebre que buscaban y terminaron de inclinar el partido a su favor. El segundo parcial concluyó 6-3, resultado que selló la conquista del campeonato.

Un torneo perfecto desde el servicio

La consagración estuvo respaldada por un dato que refleja el nivel exhibido por la pareja campeona durante todo el certamen.

Tapia y Coello no cedieron un solo juego con su servicio a lo largo de todo el torneo, un registro que ya habían conseguido durante la edición del año pasado. La fortaleza mostrada en ese aspecto resultó determinante para construir una campaña sin fisuras y volver a levantar el trofeo en Valladolid.

La capacidad para sostener cada turno de saque limitó las posibilidades de sus rivales y les permitió afrontar cada compromiso con una ventaja estratégica que terminó siendo decisiva.

Un historial que sigue ampliándose

El triunfo también tuvo impacto en las estadísticas del enfrentamiento entre las dos mejores parejas del mundo. Con esta nueva victoria, Agustín Tapia y Arturo Coello ampliaron el historial a 24 triunfos contra 13 frente a Federico Chingotto y Alejandro Galán, reafirmando la ventaja que mantienen en los enfrentamientos directos.

Además, el éxito en Valladolid les permitió igualar el balance de finales disputadas durante la presente temporada, dejando el registro en cuatro victorias y cuatro derrotas.

Por otra parte, la consagración también equilibró el cara a cara de este año entre ambas duplas. Tras los títulos consecutivos obtenidos en Roma, Valencia y ahora Valladolid, los dirigidos por Gustavo Pratto dejaron el registro de enfrentamientos de la temporada en 4-4 frente a la pareja integrada por Alejandro Galán y Federico Chingotto.

Un título con un significado especial

Más allá de las estadísticas y de la importancia deportiva del campeonato, la victoria tuvo un valor particular para Arturo Coello.

El jugador español volvió a consagrarse campeón en Valladolid, la ciudad donde nació, un detalle que convirtió la celebración en una experiencia aún más significativa. Levantar nuevamente el trofeo frente a su público representó uno de los momentos más destacados de una campaña que terminó con una nueva demostración del dominio ejercido por la pareja número uno del circuito.