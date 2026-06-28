Colapinto terminó 15° en el GP de Austria tras una carrera con problemas de potencia

El piloto argentino Franco Colapinto, representante del equipo Alpine, finalizó en el 15° puesto del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, en una competencia que estuvo marcada por los inconvenientes mecánicos que afectaron el rendimiento de su monoplaza desde los primeros metros de carrera y que lo mantuvieron durante toda la prueba lejos de la zona de puntos.

Colapinto había iniciado la competencia desde el 16° lugar de la grilla y, aunque en distintos momentos consiguió recuperar posiciones gracias a los abandonos de otros competidores y a las detenciones en boxes, nunca pudo involucrarse en la pelea por los diez primeros puestos.

La jornada tampoco resultó favorable para Pierre Gasly, su compañero en Alpine, quien también completó una actuación alejada de los lugares de protagonismo.

Un inicio cuesta arriba desde la largada

La carrera comenzó bajo condiciones exigentes en el Red Bull Ring, con 34 grados de temperatura ambiente y 50 grados sobre el asfalto. En la largada, George Russell, de Mercedes, logró conservar la primera posición, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Mientras tanto, Kimi Antonelli se excedió en la primera curva, aunque consiguió mantener el cuarto puesto, al tiempo que Max Verstappen protagonizaba una rápida remontada al avanzar desde la quinta hasta la tercera posición en apenas dos vueltas.

Para Colapinto, en cambio, el comienzo fue especialmente complicado. El argentino cayó desde el 16° hasta el 22° y último lugar, luego de informar de inmediato por radio una falta de potencia en su monoplaza. A pesar de ese inconveniente, logró recuperar algunas posiciones al superar a los pilotos de Aston Martin y Cadillac, aunque continuó comunicando durante la competencia que la pérdida de rendimiento persistía.

Abandonos, estrategia y recuperación de posiciones

La carrera también presentó dificultades para otros equipos. Los problemas mecánicos alcanzaron a Cadillac, ya que Valtteri Bottas fue el primero en abandonar la competencia y, apenas una vuelta más tarde, Pérez también debió retirarse debido a una falla mecánica, completando otro fin de semana adverso para la escudería.

Mientras tanto, en la parte delantera del pelotón, George Russell administraba la ventaja al frente de la carrera, mientras Max Verstappen y Lewis Hamilton protagonizaban una intensa lucha por el segundo puesto, con varios sobrepasos y maniobras al límite.

Otro aspecto determinante fue la estrategia de neumáticos, ya que las múltiples detenciones en boxes entre los principales pilotos y los dos períodos de Virtual Safety Car modificaron parcialmente el desarrollo de la competencia. En ese contexto, Colapinto realizó su primera parada en la vuelta 21, luego de haber escalado transitoriamente hasta el 15° lugar gracias a las detenciones de otros competidores.

Tras ingresar a boxes regresó en el 20° puesto, aunque poco a poco volvió a recuperar posiciones durante el desarrollo de la prueba.

La pelea en la segunda mitad de la carrera

Después de varias vueltas detrás de Alexander Albon, el piloto argentino consiguió finalmente concretar el sobrepaso que le permitió avanzar hasta el 16° lugar, acercándose posteriormente al Haas de Esteban Ocon.

Más adelante llegó su segunda detención en boxes, una parada que lo hizo retroceder desde la 14ª hasta la 17ª posición. Sin embargo, el desarrollo de la competencia volvió a ofrecerle oportunidades para recuperar terreno.

El abandono de Lance Stroll le permitió avanzar una posición y, posteriormente, logró superar a Esteban Ocon, recuperando el 15° puesto. En el tramo decisivo de la carrera, Colapinto consiguió además reducir la diferencia respecto del británico Oliver Bearman, aunque finalmente no pudo alcanzarlo y cruzó la bandera a cuadros apenas a un par de segundos de su rival.

Russell se quedó con la victoria

En la definición del Gran Premio, Max Verstappen y Kimi Antonelli lograron reducir la diferencia respecto del líder, aunque George Russell administró la ventaja hasta el final para quedarse con el triunfo. El piloto británico de Mercedes obtuvo así su segunda victoria de la temporada, luego de haber conquistado anteriormente el Gran Premio de Australia.

Russell cruzó la meta con apenas 1s611 de ventaja sobre Verstappen.

Por su parte, Kimi Antonelli, líder del campeonato, terminó en el tercer lugar, a solamente 0s375 del piloto neerlandés. El resto de los diez primeros puestos quedó conformado de la siguiente manera:

1° George Russell (Mercedes).

2° Max Verstappen (Red Bull).

3° Kimi Antonelli (Mercedes).

4° Oscar Piastri.

5° Lewis Hamilton.

6° Isack Hadjar.

7° Lando Norris.

8° Charles Leclerc.

9° Liam Lawson.

10° Arvid Lindblad.

Balance de la actuación de Colapinto

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Austria con un 15° puesto, resultado obtenido luego de una competencia condicionada desde el inicio por los problemas de potencia reportados en su monoplaza.

El piloto argentino había largado 16°, cayó hasta el 22° lugar en los primeros instantes de la carrera, logró recuperar posiciones mediante sobrepasos, abandonos y estrategias de boxes, y finalmente cruzó la meta en el 15° puesto, aunque siempre lejos de la zona de puntos.

Su actuación estuvo marcada por un constante esfuerzo para recuperar terreno pese a las limitaciones mecánicas que afectaron el rendimiento del Alpine durante toda la prueba, en una jornada en la que George Russell se quedó con la victoria en el Red Bull Ring, acompañado en el podio por Max Verstappen y Kimi Antonelli.