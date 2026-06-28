Canadá hizo historia, derrotó a Sudáfrica y se clasificó por primera vez a los octavos

Canadá escribió este domingo una de las páginas más importantes de su historia futbolística al conseguir una clasificación inédita a los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado anfitrión derrotó 1-0 a Sudáfrica en un encuentro que se definió en el tiempo de descuento y que tuvo como escenario el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La victoria llegó de manera agónica, cuando todo parecía indicar que el partido se encaminaba hacia el tiempo suplementario. Sin embargo, un gol convertido por Stephen Eustaquio cambió por completo el desenlace y desató el festejo de miles de hinchas canadienses presentes en el estadio.

Con este resultado, Canadá no solo logró avanzar por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo, sino que además se convirtió en el primer seleccionado clasificado entre los 16 mejores del torneo. Ahora deberá esperar el resultado del enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos, del que surgirá su próximo rival.

Un partido en el que Canadá fue protagonista

Desde el comienzo del encuentro, el conjunto dirigido por Jesse Marsch asumió la iniciativa y mostró una postura ofensiva que lo convirtió en el equipo con mayor protagonismo durante gran parte del desarrollo.

Durante el primer tiempo generó las oportunidades más claras para abrir el marcador, aunque no logró transformar ese dominio en ventaja debido a la falta de precisión en la definición.

Entre las ocasiones más importantes figuró una volea desperdiciada por Jonathan David dentro del área. Poco después, Tajon Buchanan estuvo muy cerca de convertir, pero cuando el gol parecía inevitable apareció Aubrey Modiba, quien despejó la pelota sobre la línea y evitó la caída del arco sudafricano.

Esa sucesión de oportunidades reflejó la superioridad del conjunto canadiense, aunque el marcador permaneció sin modificaciones.

La resistencia de Sudáfrica

En el segundo tiempo, Canadá mantuvo la misma actitud ofensiva y continuó buscando el gol que le permitiera romper el empate. Sin embargo, volvió a encontrarse con una destacada actuación del arquero Ronwen Williams, quien se transformó en una de las principales figuras del seleccionado sudafricano gracias a varias intervenciones decisivas.

Las atajadas del guardameta sostuvieron durante buena parte del encuentro las posibilidades de Sudáfrica, que apostó al orden defensivo para contener los avances del equipo anfitrión.

Mientras Canadá insistía una y otra vez sobre el arco rival, el conjunto africano lograba mantener el empate gracias a la solidez mostrada en su última línea y a la respuesta constante de su arquero.

El regreso esperado de Alphonso Davies

Otro de los momentos destacados del encuentro se produjo a los 75 minutos, cuando ingresó al campo de juego Alphonso Davies. El futbolista volvió a disputar un partido después de haberse perdido la fase de grupos debido a una lesión.

Su ingreso respondió al intento del cuerpo técnico de aportar mayor profundidad ofensiva para romper un partido que continuaba igualado pese al amplio dominio canadiense.

La presencia de Davies representó un impulso adicional para un equipo que seguía atacando con intensidad en busca de la clasificación.

El gol que cambió la historia

La recompensa para Canadá llegó cuando el reloj marcaba 91 minutos. Tras un centro enviado desde la derecha, la defensa sudafricana realizó un despeje incompleto que dejó la pelota en las inmediaciones del área.

Allí apareció Stephen Eustaquio, quien controló el balón con el pecho en la medialuna y, sin dejarla caer demasiado, conectó una precisa volea de derecha.

El remate superó la resistencia de Ronwen Williams y terminó en el fondo de la red. El gol desató una explosión de alegría en el estadio y selló una clasificación histórica para el seleccionado canadiense.

La conquista llegó apenas cinco minutos antes del final del encuentro y transformó un partido que parecía destinado al tiempo suplementario en una celebración inolvidable para el equipo anfitrión.

Una clasificación histórica

Con este triunfo, "La Hoja" consiguió por primera vez disputar los octavos de final de una Copa del Mundo, un logro que marca un antes y un después para el fútbol canadiense.

Además, Canadá se convirtió en el primer seleccionado en asegurar su presencia entre los 16 mejores equipos del Mundial 2026, consolidando una actuación que tuvo como principal característica la insistencia ofensiva durante los noventa minutos.

Por el contrario, Sudáfrica no pudo sostener el empate hasta el final y quedó eliminada del certamen tras caer en el primer partido correspondiente a los 16avos de final.