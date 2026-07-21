Confirmaron los árbitros para el inicio del Clausura 2026: quiénes dirigen a Boca y River

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó la organización arbitral para la primera fecha del Torneo Clausura 2026, certamen que marcará el comienzo del segundo semestre del fútbol argentino y que tendrá su puntapié inicial este jueves 23 de julio.

Con la publicación de las designaciones, quedaron establecidos los árbitros principales y los responsables del Video Assistant Referee (VAR) para cada uno de los encuentros más destacados de la jornada inaugural. La confirmación llega a pocos días del regreso de la competencia oficial, luego de un período en el que varios clubes desarrollaron una pretemporada dispar, condicionada por la presencia de futbolistas convocados al Mundial 2026.

La primera fecha concentrará varios partidos de relevancia, tanto por el presente de los equipos como por el contexto en el que afrontan el inicio del nuevo torneo.

Belgrano y Rosario Central abrirán el campeonato

El Torneo Clausura 2026 comenzará oficialmente con un enfrentamiento entre dos recientes campeones del fútbol argentino.

El encargado de abrir la competencia será Belgrano, vigente ganador del Torneo Apertura 2026, que recibirá en su estadio a Rosario Central, institución a la que le fue otorgado el polémico Campeonato de Liga.

El encuentro se disputará este jueves 23 de julio desde las 19:30, en un escenario especial para el conjunto cordobés, que podrá volver a jugar ante su histórico público.

Para este compromiso, la LPF designó a:

Árbitro principal: Sebastián Zunino.

Sebastián Zunino. VAR: Germán Delfino.

De esta manera, el duelo que pondrá en marcha el Clausura contará con una dupla arbitral ya definida para el trabajo tanto dentro del campo como desde la cabina de videoarbitraje.

Boca visitará a Deportivo Riestra con Hernán Mastrángelo como juez

Uno de los encuentros más esperados de la jornada será el que protagonizarán Boca y Deportivo Riestra.

El conjunto xeneize afrontará este compromiso en el marco del regreso del entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, quien viene de tener un debut triunfal en la Copa Argentina.

El partido se disputará el domingo 26 a las 19:30, con Boca en condición de visitante.

Para ese encuentro, la LPF confirmó la siguiente designación arbitral:

Árbitro principal: Hernán Mastrángelo.

Hernán Mastrángelo. VAR: Lucas Novelli.

La presencia de Mastrángelo al frente del partido representa una de las designaciones centrales de la primera fecha, en un compromiso que marcará el estreno de Boca en el nuevo campeonato.

River buscará recuperarse frente a Barracas Central

Por su parte, River iniciará su participación en el Clausura con el objetivo de dejar atrás la muy mala imagen exhibida en su última presentación.

El equipo llega luego de una derrota por 3-1 frente a Aldosivi en la Copa Argentina, resultado que condiciona el inicio de una nueva etapa competitiva.

En la primera jornada deberá enfrentarse a Barracas Central, encuentro para el cual la Liga Profesional confirmó las siguientes autoridades:

Árbitro principal: Nazareno Arasa.

Nazareno Arasa. VAR: Pablo Echavarría.

La designación coloca a Arasa como el encargado de conducir uno de los partidos de mayor atención de la fecha inaugural.

Las designaciones para Independiente, Racing y San Lorenzo

La nómina difundida por la LPF también confirmó las autoridades arbitrales para otros compromisos importantes de la jornada.

Independiente enfrentará a Estudiantes con el siguiente equipo arbitral:

Árbitro principal: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. VAR: Sebastián Habib.

En tanto, Racing recibirá a Gimnasia, partido para el cual fueron designados:

Árbitro principal: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. VAR: Héctor Paletta.

Por otro lado, San Lorenzo visitará a Lanús en un encuentro que contará con:

Árbitro principal: Leandro Rey Hilfer.

Leandro Rey Hilfer. VAR: Diego Ceballos, quien trabajará desde la cabina ubicada en Ezeiza.

Cada una de estas designaciones forma parte de la planificación oficial presentada por la Liga Profesional para el comienzo del certamen.

Todo listo para el comienzo del segundo semestre

Con la confirmación de los árbitros, la Liga Profesional de Fútbol dejó oficialmente definida la organización de una primera fecha que marcará el inicio del Torneo Clausura 2026.

La programación comenzará el jueves 23 de julio con el enfrentamiento entre Belgrano y Rosario Central, dos equipos que llegan con el antecedente de haber conquistado títulos recientes en el fútbol argentino. Posteriormente, el fin de semana tendrá como protagonistas a Boca, que visitará a Deportivo Riestra bajo el arbitraje de Hernán Mastrángelo, y a River, que buscará recuperarse frente a Barracas Central con Nazareno Arasa como juez principal.

Las designaciones también alcanzan a los encuentros de Independiente, Racing y San Lorenzo, completando así el esquema arbitral para una jornada que marcará el regreso de los torneos locales tras una preparación desigual para varios clubes debido a la convocatoria de futbolistas al Mundial 2026. Con todos los equipos arbitrales confirmados, la primera fecha del Clausura ya cuenta con las autoridades que tendrán la responsabilidad de impartir justicia tanto sobre el campo de juego como desde el sistema de videoarbitraje.