Infantino reconoció a la Selección tras el Mundial: "Gracias por competir con tanta pasión hasta el final"

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, publicó en redes sociales un mensaje de reconocimiento a la actuación de la Selección argentina en el Mundial 2026, torneo que concluyó con la derrota albiceleste ante España por 1-0 en la final.

Infantino se expresó a través de su cuenta oficial de Instagram (@gianni_infantino) para destacar el desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

"¡Qué Copa Mundial de la FIFA tan increíble para Argentina! Remontadas inolvidables y un espíritu de lucha inspirador para millones de personas", comenzó la descripción de la publicación, acompañada por una imagen del combinado nacional levantando al capitán Lionel Messi, con la palabra "GRACIAS" ubicada abajo del recuadro.

La Scaloneta avanzó a dieciseisavos de final con puntaje perfecto y en esa instancia se cruzó con Cabo Verde, en un encuentro que terminó con una victoria agónica por 3-2 y que hizo sufrir a más de un hincha argentino.

La misma emoción vivió el duelo de octavos, cuando la Selección logró remontar un 0-2 ante Egipto con poco más de diez minutos por jugar. En cuartos, Argentina se impuso por 3-1 frente a Suiza y aseguró su pasaje a las semifinales del Mundial 2026.

En la penúltima instancia, el equipo estuvo al borde de la eliminación ante Inglaterra, pero los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez sobre el final del partido, con dos asistencias de Messi, revirtieron el marcador y llevaron a la Albiceleste a una nueva final mundialista.

"Volver a la final de la Copa Mundial de la FIFA tras levantar el trofeo en 2022 es una prueba de su excelencia duradera. Gracias por ayudar a que este Mundial haya sido tan especial y por competir con tanta pasión hasta el final", concluyó Infantino en su mensaje dirigido a los bicampeones de América.



