Tigre goleó a Nacional y sueña con los octavos de la Copa Sudamericana

Tigre jugó un gran primer tiempo en el que pudo hacer pesar su jerarquía ofensiva para ganarle por 3-0 a Nacional de Uruguay en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo argentino comenzó en ventaja desde el primer minuto con el tanto del mediocampista Jalil Elías, mientras que el delantero Ignacio Russo marcó en el cuarto minuto de descuento de la primera parte y el volante Elías Cabrera sentenció la goleada en 44 minutos del segundo tiempo.

Además, el local jugó con 10 hombres desde el cuarto minuto de la segunda mitad, con la expulsión por doble amarilla del volante argentino Bruno Zuculini.

Con el triunfo, los dirigidos por Diego Dabove llegan de gran forma al cierre de la serie, que será en el estadio José Dellagiovanna este martes 28 de julio desde las 19:00.

En un encuentro que arrancó con un ambiente nebuloso debido a la gran cantidad de fuegos artificiales prendidos por los simpatizantes uruguayos, el "Matador" fue superior ante un equipo montevideano que no estuvo a la altura de su historia.

Tigre abrió el marcador cuando apenas iba un minuto de juego, con un tiro libre del mediocampista Gonzalo "Pity" Martínez al segundo palo, que el defensor Alan Barrionuevo bajó de cabeza para que Jalil Elías controle y defina al 1-0.

El conjunto argentino volvió a llegar a los 18 minutos, con un disparo de media vuelta del defensor Nahuel Banegas, que intentó terminar una jugada al definir desde la medialuna del área y su pelota, centralizada, terminó en manos del arquero Alexis Martín Arias.

El primer acercamiento de Nacional fue a los 28 minutos, cuando el rebote de un córner cayó afuera del área y permitió el remate lejano del volante Bruno Zuculini, que salió desviado por el primer palo.

Dos minutos más tarde, un contraataque del equipo que dirige Diego Dabove terminó en un centro al segundo poste para que el delantero Ignacio Russo defina de primera, aunque su remate salió alto.

En el cuarto minuto de descuento, el propio Russo recibió sobre el vértice izquierdo del área, se perfiló hacia adentro y sacó un gran remate con efecto al segundo palo, que entró pegado al poste para el 2-0.

El conjunto local se quedó con un hombre menos a los cuatro minutos de la segunda mitad, con una dura infracción desde atrás de Zuculini, que impactó con la suela en la pierna del "Pity" Martínez, y lo hizo ver la segunda amarilla.

En un segundo tiempo de poca acción, el "Pity" Martínez tuvo un remate que salió alto a los 25 minutos y el encuentro fue sentenciado en 44 minutos, con un gran disparo desde afuera del área de Elías Cabrera, que entró por el palo derecho de Martín Arias.

Síntesis del partido:

Copa Sudamericana 2026.

Playoffs.

Nacional (Uruguay) 0 - 3 Tigre.

Estadio: Gran Parque Central (Uruguay).

Árbitro: Carlos Betancur (Colombia).

VAR: Leonardo Mosquera (Colombia).

Nacional: Alexis Martin Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Bruno Zuculini, Alexander Dos Santos; Baltasar Barcia, Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera. DT: Jorge Bava.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Bruno Leyes, Jalil Elías; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Goles en el primer tiempo: 1m. Jalil Elías (T), 49m. Ignacio Russo (T).

Gol en el segundo tiempo: 44m. Elías Cabrera (T).

Incidencia en el segundo tiempo: 4m. Bruno Zuculini expulsado (N).

Cambio en el primer tiempo: 27m. Martín Garay por Bruno Leyes (N).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Agustín Rogel por Sebastián Coates (N), Tomás Verón por Baltasar Barcia (N) y Pavel Núñez por Maximiliano Silvera (N), 35m. Lucas Rodríguez por Luciano Boggio (N); Elías Cabrera por Gonzalo Martínez (T); 41m. Sebastián Medina por Santiago López (T), Tiago Serrago por Jabes Saralegui (T) y Alfio Oviedo por Ignacio Russo (T).