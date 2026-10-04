Cerúndolo chocó con el muro de Medvedev en Beijing y se quedó sin semifinales

Francisco Cerúndolo no pudo repetir las actuaciones de Guillermo Coria y Juan Martín Del Potro en el ATP 500 de Beijing y quedó eliminado en los cuartos de final. El porteño, número 22 del ranking mundial, se encontró con un Daniil Medvedev que respondió en los momentos decisivos y terminó imponiéndose por 7-6 (4) y 6-3, después de una hora y 41 minutos de juego sobre la pista dura de la Lotus de Beijing.

El ruso, actualmente número 6 del ranking ATP, consiguió de esta manera avanzar a las semifinales por cuarto año consecutivo en el torneo que se disputa en China. Su próximo rival surgirá del duelo entre el alemán Alexander Zverev, número 2, y el serbio Novak Djokovic, número 11.

El partido tuvo como característica principal los intercambios extensos, las dejadas, las respuestas cerca de la red y una constante exigencia para ambos jugadores. Cerúndolo tuvo oportunidades para mantenerse dentro del encuentro, incluso logró recuperar un quiebre cuando Medvedev sacaba para quedarse con el primer set, pero no pudo sostener la ventaja durante el desempate.

Un primer set de máxima exigencia

Cerúndolo tuvo que resistir desde el comienzo. El primer game se extendió hasta los 18 puntos y Medvedev necesitó cinco oportunidades de quiebre para conseguir adelantarse. El ruso combinó derechas cruzadas con un golpe paralelo desde media pista para poner presión sobre el argentino.

El porteño, sin embargo, encontró respuestas para mantenerse cerca en el marcador. Utilizó voleas cortadas y cambios de dirección para modificar el desarrollo de los puntos y consiguió aprovechar los errores de su rival para recuperar el servicio e igualar el marcador en 5-5.

Ese tramo del partido mostró la intensidad de los intercambios y la necesidad de ambos de sostener la concentración en los momentos de mayor exigencia. Con el set equilibrado, la definición quedó en manos del tie break.

El desempate reunió algunas de las mejores jugadas del encuentro, pero también errores que terminaron teniendo un peso determinante. Medvedev ganó un intercambio de 28 golpes que resumió buena parte de la exigencia del duelo: alcanzó una dejada, retrocedió para devolver una pelota profunda y terminó el punto con una derecha cruzada corta.

Cerúndolo llegó a estar 4-3 arriba, pero una doble falta modificó el desarrollo del desempate. A partir de allí, Medvedev encadenó cuatro puntos consecutivos y terminó quedándose con el parcial.

El cierre del primer set llegó después de un remate de Cerúndolo contra su propio campo, provocado por un globo corto de su rival. El ruso había conseguido así transformar un set extremadamente parejo en una ventaja de un parcial.

Cerúndolo volvió a pelear en el segundo set

El argentino no bajó la intensidad en el segundo parcial. La igualdad volvió a extenderse durante buena parte del set y Cerúndolo consiguió protagonizar nuevamente puntos de gran duración. En uno de ellos, ganó un intercambio de 29 golpes que terminó con una volea angulada. También logró salvar una oportunidad de quiebre cuando el marcador estaba 3-3, nuevamente mediante una subida a la red.

La paridad se mantuvo hasta que Medvedev volvió a presionar en el octavo juego. Cerúndolo logró neutralizar las dos primeras oportunidades de rotura utilizando su derecha, pero finalmente cedió ante la tercera después de que el ruso recuperara varias pelotas desde posiciones defensivas.

El campeón de Hangzhou cerró posteriormente el partido en blanco. En el último tramo, levantó una pelota que había quedado a sus pies antes de definir con una volea.

Medvedev, decisivo en los momentos clave

La diferencia terminó apareciendo en los puntos determinantes. Medvedev consiguió sostenerse ante los intentos de Cerúndolo y cerró el segundo set con números destacados al servicio.

El ruso terminó el encuentro con diez aces y perdió apenas tres puntos con su saque durante el segundo set. La solidez mostrada en ese tramo le permitió evitar que el argentino pudiera extender la definición a un tercer parcial. El triunfo también prolongó su momento en el torneo y en la temporada. Medvedev encadenó siete victorias e igualó los 41 triunfos que consiguió durante toda la temporada anterior.

Para Cerúndolo, la derrota significó el final de su recorrido en el ATP 500 de Beijing después de un encuentro en el que tuvo posibilidades, especialmente durante el primer set, pero terminó cediendo ante la capacidad de Medvedev para resolver los puntos decisivos.

Sin representantes hispanohablantes en semifinales

La eliminación del porteño también dejó al cuadro de singles del torneo de Beijing sin representantes hispanohablantes en las semifinales.

Cerúndolo buscaba avanzar a esa instancia e imitar a Guillermo Coria y Juan Martín Del Potro, pero el objetivo quedó trunco frente al número 6 del ranking ATP.

Zverev o Djokovic, el próximo desafío

Con la victoria sobre Cerúndolo, Medvedev quedó a la espera de conocer a su próximo adversario en el ATP 500 de Beijing. El ruso se enfrentará en semifinales al ganador del partido entre Alexander Zverev, número 2 del mundo, y Novak Djokovic, número 11.

El serbio llega además con el objetivo de conseguir su victoria número 32 sin derrotas en el torneo y superar el registro de Rafael Nadal en Roland Garros, en el contexto de su estreno en el Grand Slam francés.

Mientras tanto, el recorrido de Cerúndolo llegó a su fin después de una batalla de una hora y 41 minutos en la que el argentino logró competir de igual a igual durante largos pasajes, pero terminó encontrando en Medvedev un rival capaz de sostener la presión, aprovechar los errores decisivos y cerrar el partido en dos sets.