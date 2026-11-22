Thiago Almada tuvo una actuación destacada en la victoria de River por 3-1 ante Lanús, por los octavos de final del Torneo Clausura. El mediocampista convirtió dos goles y, después del partido, hizo una autocrítica sobre su rendimiento en las últimas semanas y reconoció que atravesó días difíciles por las críticas que recibió.

"Estoy contento de que pudimos ganar. Sabía que no estaba teniendo un buen nivel. Tuve unos días difíciles también porque uno, cuando es jugador, también la familia sufre, escucha muchas cosas, pero traté de encerrarme en mi familia, en mi mujer, y sabía que en algún momento todo el esfuerzo se iba a dar dentro de la cancha", expresó.

El futbolista también reconoció que debe acostumbrarse a la exposición que implica jugar en un equipo como River, aunque destacó su satisfacción por el resultado conseguido.

"El futbolista se tiene que ir acostumbrando, pero la verdad es que estoy muy contento", agregó.

El respaldo de Scaloni durante un momento complicado

Almada también destacó el apoyo que recibió de Lionel Scaloni, quien lo convocó para la Selección argentina y le dio la titularidad en el partido ante Uruguay, disputado en la Bombonera.

"Me ayudó muchísimo el apoyo de Scaloni y estar en la Selección esos días, así que estoy muy feliz, muy contento", señaló.

Sobre el triunfo ante Lanús, el mediocampista valoró la dificultad del rival y el trabajo realizado durante la semana.

"Un rival difícil, muy difícil. Sabíamos que tienen jugadores de buen pie, que son buenos físicamente. Nosotros hicimos un gran partido y salió todo lo que veníamos practicando en la semana", analizó.

La defensa de Scaloni a Thiago Almada

Durante una conferencia de prensa en la fecha FIFA, Lionel Scaloni también se había referido al presente del mediocampista y respaldó su adaptación a River, luego de su actuación ante Uruguay.

"Hablé con Thiago, sobre todo antes del partido con Uruguay, para decirle que juegue tranquilo, que sabemos cómo juega. Al final, tuvo una lesión; vino con una lesión bastante importante en la anterior convocatoria, se tuvo que bajar. Y yo creo que va a andar bien en River, va a andar bien, es un equipo que juega bien, que tiene jugadores de buen pie", sostuvo el entrenador.

Además, consideró que Almada terminará de adaptarse al equipo y que su rendimiento estará vinculado al crecimiento colectivo: "Aunque es un equipo grande y pedir tiempo a veces es difícil, yo creo que Thiago al final se va a acoplar y, en la medida que el equipo crezca y juegue bien, él va a jugar bien. No tengo dudas".

Scaloni también destacó las variantes que el futbolista puede ofrecerle a la Selección argentina: "Va a estar, porque es un chico que nos da un montón. Nos da la posibilidad de jugar a veces de extremo, a veces se mete adentro. Nos da bastante".

Por último, remarcó que confía en sus condiciones y en su capacidad de recuperación futbolística: "El momento no es que nos preocupe porque no estamos jugando grandes cosas y sabemos muy bien lo que nos puede dar estando bien. Es misión nuestra ponerlo bien, de River y de él mismo, que es un chico trabajador. Y ha demostrado que puede jugar bien, así que no nos preocupamos".

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